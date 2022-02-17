Порядка 1600 очередников Шымкента до конца года получат собственное жилье. Такие прогнозы озвучил руководитель управления — Галымжан Утенбаев.

Всего же в очереди на заветные квадратные метры стоят около 48 тысяч шымкентцев. Чтобы снизить статистику, управление жилья планирует начать сотрудничество с казахстанской ипотечной компанией, передает OTYRAR.

Жилищный бум ожидается в Шымкенте! В этом году арендное жилье, без права выкупа, получат больше 1600 человек. Это — сироты, многодетные семьи, малоимущие и работающая молодежь. А ипотечным жильем собираются обеспечить больше двухсот тысяч шымкентцев. Стоимость квадратных метров варьируется от 5 до 15 тысяч тенге.

«В списке на получение жилья в Шымкенте зарегистрировано 48 тысяч 623 человека. Для обеспечения прозрачности используется сервис единой республиканской электронной базы данных очередников. Посредством данного сервиса проведена инвентаризация списков очередности граждан, по которым зарегистрированы в очереди на жилье. Из списков на получение жилья исключены почти 2 тыс. граждан, переселившихся в другой населенный пункт, утративших категорию, по причинам смерти и обеспеченности жильем«,- рассказывает Галымжан Утенбаев, руководитель управления жилья г. Шымкента.

Спрос на жилье в Шымкенте растет, очередников с каждым годом все больше! Чтобы уменьшить их количество, управление жилья ведёт переговоры с казахстанской ипотечной компанией на строительство домов.

«Как только они одобрят, дальше пойдём в детали. Сейчас самое главное убедить их в том, что необходимо реализовать данную программу. Мы им покажем наши очереди, что у нас в городе на жильё стоят нуждающиеся — 48 тысяч человек»,- делится Галымжан Утенбаев.

В этом году для выдачи жилищных сертификатов из местного бюджета выделено около полу миллиарда тенге. По итогам прошлого года крышу над головой по госпрограмме получили, 456 многодетных семей, 745 малоимущих и 68 детей-сирот.

Коркем Усибалиева