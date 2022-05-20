Таксиста-афериста в Шымкенте осудили на 4,5 года

Своим пассажирам водитель такси предлагал помощь в приобретении квартиры по госпрограмме. Его «услуги» стоили от 100 до 500 тысяч тенге.

Семь человек стали жертвами мошенника. Все они заплатили таксисту крупные суммы ожидая взамен квартиру по госпрограмме. Общая сумма ущерба составила 1 млн 585 тысяч тенге.

Полицейским удалось установить личность афериста и задержать его. По завершению следственных действий уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК мужчина наказан ограничением свободы на 4 года 6 мес.

В свою очередь, стражи порядка рекомендуют гражданам во избежание подобных фактов мошенничества не доверять малознакомым лицам и получать госуслуги только в соответствующих госучреждениях. Если Вы стали жертвой или свидетелем преступления, то немедленно сообщите в полицию по номеру 102.