Производство «эко-кирпичей» наладили в Шымкенте

В Шымкенте желающих открыть свой бизнес становится больше. Около шести тысяч заявок поступило на получение гранта с начала этого года.

Кирпичей из дерева в Шымкенте точно производили, материал называется арболит — это лёгкий бетон, в состав входят цемент, органические заполнители и дерево. В день на шымкентском цеху выпускают больше 300 кирпичей, цена каждого 1250 тенге.

Автор проекта рассказывает, арболит в знойную жару держит прохладу, а в 60 градусный мороз сохраняет тепло. Идея открыть нано-предприятие пришла давно, только денег на станки не хватало, узнав о помощи от государства, Нурымжан Шойбеков решил попытать счастья. Мужчина получил грант в размере 1 млн тенге.

«Я открыл свой бизнес недавно, только вот не было станков. Потом подал заявку и прошел обучение. Получил сертификат, написал свой бизнес-план и вот, дали средства. Теперь начали работу», — говорит Нурымжан Шойбеков, предприниматель.

Желающих открыть свое дело в Шымкенте много. С начала года свои бизнес идеи представили больше 6000 тыс. человек, из них 228 будут спонсированы.

«Сначала нужно получить сертификат о том, что заявитель прошел обучение в школе предпринимательства. После, нужно представить свой проект, который комиссия рассмотрит и вынесет решение. На этот год у нас предусмотрено 447 грантов», — говорит Жулдыз Балтабаева, представитель Управления занятости и социальной защиты г. Шымкента.

Каждый, кто хочет пройти обучение и получить денежные средства на развитие своего дела, могут обратиться в акимат или позвонить по номеру 109.