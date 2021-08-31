Торговый центр «Алатау» приглашает жителей г. Шымкента и Туркестанской области сделать покупки, а представителей бизнеса к сотрудничеству. В расположенном на перекрестке Тамерлановского шоссе и Алматинской трассы торговом центре можно купить строительные материалы, автозапчасти, всевозможные сельхозудобрения. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрены льготы. Торговые павильоны предоставляются на первое время бесплатно. Для ведения бизнеса созданы все условия.

Ищете качественный строительный материал? В павильонах торгового центра «Алатау» представлен широкий ассортимент обоев, краски, линолиума и других материалов для ремонта. Предприниматель Орынбек Кыстаубаев приглашает жителей Шымкента и Туркестанской области в комфортных условиях пройтись по торговым рядам и без спешки выбрать нужный товар.

Орынбек Кыстаубаев, индивидуальный предприниматель:»В Торговый центр «Алатау» мы перешли после закрытия базара «Казыбек», который был расположен на улице Дулати. Я занимаюсь продажей автозапчастей. Здесь созданы все условия, если раньше продавали в пыли, то теперь все чисто. Есть две столовых, каждые 50 метров есть уборные, рабочее место теплое, комфортное. Аренда торговой точки от 2 до 4 месяцев бесплатно. Приходите здесь вы найдете любой товар».

Просторно и удобно. Расположение павильонов, складских помещений, гостиничного комплекса, аптек, парковки для автомашин в торговом центре «Алатау» продумано с учетом требований карантинных норм и пожарной безопасности.

Фахриддин Анарметов, администратор торгового центра «Алатау»:»Созданы все условия для предпринимателей, предоставляются торговые павильоны площадью от 70 кв. метров до 200кв.м. Заезд и выезд, есть подъездные пути, можно подъехать к торговым точкам. Также имеется автостоянка, гостиничный комплекс, автозаправки. Подведены электричество и газоснабжение».

Торговый центр Алатау для начинающих индивидуальных предпринимателей — настоящая находка! Аренда павильонов, площадью от 30-ти до 200 квадратных метров, на первых порах предоставляется — бесплатно. Выгодные предложения действуют на помещения под мебельные магазины.

Торговый центр «Алатау» расположен на перекрестке Тамерлановского шоссе и старой Алматинской трассы, рядом автозаправка «БЕК»