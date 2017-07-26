Как провезти в самолете дыню и арбуз

«На днях лечу к детям в Россию, они теперь там обосновались. Очень скучают по казахстанским фруктам, бахчевым. Можно ли взять с собой в самолет дыню? Хочу внуков угостить. И еще, есть ли какие-то правила выезда? Хотелось бы знать о них не за час до отлета» — вопрос жительницы Шымкента Веры Ильясовой.

Журналисты РАБАТа связались со службой досмотра аэропорта «Шымкент» по номеру 45-50-30 (добавочный 1152), где нам очень вежливо пояснили, что дыню провозить можно, но не в ручной клади, а в качестве багажа. То есть в упакованном виде.

И еще. На сайте egov.kz опубликована «Памятка для граждан РК, выезжающих за границу».

Памятка содержит общие правила и практические рекомендации, знание и соблюдение которых поможет избежать трудностей во время заграничной поездки.

При выезде за границу, прежде всего, рекомендуется проверить действительность ваших проездных документов. А именно, убедитесь в правильности указания в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в том числе и в латинской транслитерации), даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки). Если вместе с вами следуют дети до 16 лет, то в паспорт одного из родителей должны быть вклеены фотографии вписанных в него детей либо для них можно получить отдельные загранпаспорта.

Перед отъездом сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, месте пребывания, оставьте номера контактных телефонов.

Запишите телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания.

При вывозе из РК иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, необходимо письменно задекларировать вывозимую сумму. Граждане РК могут вывозить за границу наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, без предоставления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты. В случае вывоза валюты в размере, превышающем эту сумму, необходимо предоставить подтверждающие документы, которыми могут быть: справки-сертификаты обменных пунктов о покупке иностранной валюты; документы об изъятии денег с банковского счета в иностранной валюте; банковские документы о получении иностранной валюты по разовому переводу; таможенная декларация о сумме ввезенной ранее в РК иностранной валюты.

Вместе с тем, не забудьте уточнить сумму наличных денежных средств, не подлежащую декларированию при въезде в страну, куда вы направляетесь.

Поинтересуйтесь заранее наличием в той или иной стране необходимых вам медикаментов. Нередко лекарства, которые можно легко купить в Казахстане, не производят за рубежом, либо можно купить только по рецепту врача.

В случае выезда в страны с жарким климатом следует заранее сделать прививки. Выезжающим в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует заблаговременно легализовать или апостилировать свои документы. В первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами ЗАГС, документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих странах установлен запрет или частичные ограничения на ввоз продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий. Например, в мусульманских странах не разрешается ввозить любую алкогольную продукцию.

Будет предусмотрительным позаботиться о приобретении медицинского страхового полиса на период пребывания за рубежом. Его наличие позволит во время поездки застраховаться от несчастного случая и избежать затрат на непредвиденные медицинские расходы при наступлении страхового случая.