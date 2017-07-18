На трассе Шымкент- Ташкент прошла дорожная акция — приемная на дороге. Сотрудники инспекции транспортного контроля ЮКО, комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК разъяснили водителям нововведения в законах о дорожном движении, а также проверили водителей большегрузов на предмет нарушений.

Переносная палатка разбита прямо между двухполосным движением на трассе Шымкент-Ташкент. Промо-ход был тщательно продуман сотрудниками инспекции транспортного контроля. «Приемная на дороге», в прямом смысле, должна заставить водителей остановиться, чтобы узнать о новых поправках в закон о дорожном движении, получить ответы на волнующие вопросы, да и просто, услышать пожелания счастливого пути.

Объясняй, но проверяй. Организаторы акции не только информируют, но и проверяют тех, кто за рулём на предмет нарушений. Так, водителей многотонных машин, решили проверить на перегруз. За всё, что выше нормы, водителю или владельцу компании, на которую работает шофёр, придется заплатить большой штраф.

Руслан Бексеитов, начальник инспекции транспортного контроля по ЮКО: «Водители большегрузов перегружая свои транспортные средства уничтожают асфальт, покрытие просто напросто не выдерживает таких нагрузок. Мы прежде всего хотим напомнить водителям о безопасности, чтобы дороги общего пользования, трассы республиканского значения, служили нам дольше».

За час работы акции были выявлены несколько нарушений. Водитель цементовоза долго отказывался взвесить свое транспортное средство, утверждая, что у него всё в полном порядке.

Водитель: «Я 10 лет за рулем и никогда не видел такой акции. Не хочу я взвешивать машину!»

Как оказалось, отказывался водитель не зря. Контрольное взвешивание на электронных весах показало перегруз — почти в два раза!

Незавидная участь постигла и второй цементовоз. Он превысил норму почти на 20 тонн. Придется заплатить штраф. И немаленький. В таких вопиющих случаях он может превышать миллион тенге. Сотрудники инспекции транспортного контроля напоминают, что акция не разовая. Подобные рейды будут проводиться ежеквартально.

Анастасия Новикова