Жители Туркестанской области попросили при переводе дороги Шымкент-Ташкент на платную основу повысить уровень придорожного сервиса и учесть безопасность не только водителей, но и пешеходов, передает Otyrar.KZ.

Общественные слушания по вопросу перехода автодороги Шымкент-Ташкент (до границы с Узбекистаном) на платную систему прошли в Толебийском районе.

О том, как новшество будет осуществляться на практике, жителям региона разъяснили сотрудники АО НК «КазАвтоЖол».

Протяженность казахстанского участка дороги – 101 километр. Сейчас на нем в пилотном режиме реализуется проект по внедрению системы открытого типа. На этой территории не будет пунктов взимания оплаты и шлагбаумов, автомобили смогут передвигаться свободно.

Дорога будет разделена на зоны со своей определенной ставкой оплаты проезда. Начисление оплаты будет производиться за каждую пройденную зону. В настоящее время на трассе установлены контрольные арки, размещено оборудование, специалисты занимаются тестированием и налаживанием системы.

Представители компании сообщили, что жители районов, через которые проходит дорога, будут иметь возможность для льготного передвижения. Чтобы пользоваться дорогой бесплатно и без ограничений нужно приобрести годовой абонемент стоимостью 1 тысяча тенге.

Также представители «КазАвтоЖола» пояснили, в чем преимущество платной дороги.

На средства, полученные от сбора за проезд, создается и содержится собственная сервисная служба, которая ведет круглосуточное наблюдение и патрулирование дороги, проводит уборку снега, эвакуацию техники, обслуживание и оперативный ремонт дорожного покрытия, мостов, знаков и разметки, устраняет последствия ударов стихии и дорожных происшествий, помогает водителям, попавшим в трудную ситуацию, работает над внедрением современных систем дорожной безопасности.

Также платные дороги предлагают более высокий уровень сервиса: цивилизованные кемпинги с теплыми туалетами, магазинами, кафе, отелями, АЗС и СТО.