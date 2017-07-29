Начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября.В Министерстве образования и науки РК сообщили, что начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября, передает Today.kz.

«Действительно, учебный год начнется 2 сентября. В этот же день пройдут школьные линейки», — сообщили в ведомстве.

Однако, как сообщили Sputnik Казахстан в Министерстве образования и науки РК, данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.

В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены.

Напомним, в этом году первый день праздника Курбан-айт выпадает на 1 сентября. Поэтому 1 сентября 2017 года будет выходным в Казахстане.