Начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября.В Министерстве образования и науки РК сообщили, что начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября, передает Today.kz.
«Действительно, учебный год начнется 2 сентября. В этот же день пройдут школьные линейки», — сообщили в ведомстве.
Однако, как сообщили Sputnik Казахстан в Министерстве образования и науки РК, данный вопрос пока нельзя считать окончательно решенным.
В ведомстве отметили, что вышло соответствующее распоряжение о переносе, однако официальные письма пока не направлены.
Напомним, в этом году первый день праздника Курбан-айт выпадает на 1 сентября. Поэтому 1 сентября 2017 года будет выходным в Казахстане.
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