Ногу свело

Ощущение, когда ногу сводит судорога, знакомо многим из нас. И все согласятся, что оно не из приятных. Да и потом нога в этом месте продолжает еще долго болеть, напоминая о проблеме.

Можно ли назвать судороги ног проблемой? С одной стороны это, вроде, мелочь – свело, отпустило, забылось. Но это если судорога «одноразовая», а если она повторяется, допустим, каждую ночь и мучает подолгу, то это действительно превращается в проблему.

Случайные судороги могут появиться даже у здоровых молодых людей. Их причиной может стать, к примеру, переохлаждение. Часто ноги «сводит» при купании в холодной воде. И это крайне опасно, сколько людей так утонули.

Непроизвольные сокращения мышц может вызвать и неудобное положение. Мышцы затекают и справиться с этим поможет массаж и интенсивные растирания.

Гораздо сложнее избавиться от судорог, когда они стали постоянными. С проблемой регулярных ночных судорог очень часто сталкиваются люди после 50 лет. Почему это происходит и что с этим делать, давайте разбираться.

Специалисты говорят, что ночные судороги у пожилых людей возникают прежде всего из-за венозной недостаточности и других сосудистых заболеваний, а также от недостатка магния, калия, кальция и обезвоживания организма.

Почему ночью? Да потому, что ночью венозный отток затруднен. Днем, когда человек, ходит, сгибает ноги в коленях, мышечные сокращения помогают движению крови. При долгом лежании клапаны вен работают хуже, и мышца плохо снабжается кровью.

Что можно сделать, когда мучают судороги. Ну, разумеется, если есть проблемы с венами (о них мы писали в одном из прошлых номеров газеты), придется идти на прием к врачу, ставить диагноз и получать необходимое лечение. А вот если дело в недостатке в организме калия, кальция и магния, то здесь мы и сами можем кое-что сделать. Прежде всего это можно проверить.

Дефицит калия проявляется быстрой усталостью мышц, отеками, запорами. Часто снижается давление, возникает жажда и сухость кожи, отмечается тахикардия.

Дефицит кальция можно заподозрить, если появилась раздражительность, нарушился сон, повысилось давление. Можно обратить внимание на такой симптом – на разных участках тела возникают онемения, ощущения «мурашков».

При недостатке магния возрастает тревожность, появляется бессонница, нарушается память, возникает потеря равновесия при ходьбе. Возможны сбои сердечного ритма. Для усвоения этого микроэлемента необходим витамин В6, он усиливает действие магния. Вы наверняка заметили, что препараты магния часто идут в дуэте с этим витамином.

Добавим еще, что вымывание из организма ионов калия и магния часто провоцируем мы сами, бесконтрольно принимая мочегонные препараты. Иногда эти препараты входят в состав средств от гипертонии. Поэтому обратите внимание, нет ли связи между приемом препаратов и появлением судорог. Скажите об этом своему лечащему врачу. Он при необходимости назначит вам вместе с гипотензивным средством препараты калия и магния.

Придется пересмотреть свое питание и сделать упор на полезные в этом случае продукты. Среди них сухофрукты, печеный картофель в мундирах, свежие овощи и фрукты, финики, бобовые, грубый хлеб, семечки. Недостаток кальция восполняем за счет кисломолочных продуктов.

B6 (пиридоксин) содержится во многих продуктах животного происхождения – яйцах, курином мясе, говядине и баранине, в печени, твороге, сыре и других молочных продуктах. Из растительных источников – это бананы, капуста, морковь, помидоры, фасоль, чечевица, соя, листовые зеленые овощи, многие крупы и орехи, семечки, ягоды и фрукты.

Надо также учесть, что тем, кто желает избавиться от судорог, придется увеличить двигательную активность. Не залеживаться и не засиживаться, а побольше гулять и делать необходимую гимнастику.

Чем помочь себе при судороге в ногах.

1. Если вы успели почувствовать приближение судороги, попробуйте помассировать и расслабить мышцу;

2. При сведении стопы нужно сильно потянуть на себя носок или большой палец ноги;

3. Походите босиком по холодному полу или коврику с шипами. Иногда помогает сгибание-разгибание ноги в колене;

4. Можно помассировать икроножную мышцу, используя согревающую мазь, роликовый массажер или игольчатый аппликатор;

После того, как боль стихла, поднимите ноги, чтобы обеспечить хороший отток венозной крови и вывода из мышц застоявшихся продуктов распада.