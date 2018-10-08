В Казнете продолжительное время распространяется видео, как новорожденному ребенку делают «экстремальный» массаж. Младенцу выкручивают руки, ноги, потягивают за шею и перекручивают.

Мнения казахстанцев разделились, но большинство считает, что такой массаж небезопасен для новорожденного.

Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовалась у специалиста по массажу с 26-летним опытом, правильно ли так делать детский массаж. Богенбай Айтенов возмутился, когда увидел данное видео. Он считает это издевательством над ребенком.

«Это не нормально. Я тут не вижу массажа», — сказал ассистент кафедры профилактической медицины и питания с курсом спортивной медицины в Медицинском университете «Астана».

По оценке специалиста, ребенку примерно восемь-девять месяцев, а в этом возрасте дети нуждаются в легком поглаживающем массаже.

«На видео малышу прокручивают плечевой сустав, шейный отдел. В последствии у ребенка могут быть разрывы и растяжения. Сейчас этого не видно, но через два, три года могут быть беспокойства», — сказал Айтенов.

При рождении у новорожденных наблюдается регидность рук и ног (затрудненность в движении), чтобы помочь ребенку быстрее адаптироваться нужно делать поэтапный легкий массаж от головы к низу.

«Но все делается индивидуально, учитывается физиология, заболевания ребенка. Но, то что на видео, это ужасно. Я как специалист говорю, что это неправильно, кто-то может спорить со мной. Да, когда дети рождаются, бывают искривления в шейном отделе и спине. Все это в течение месяца восстанавливается специальным массажем», — говорит Богенбай Айтенов.

Специалист отмечает, что младенцам рекомендуется делать массаж после двух месяцев рождения. В первое время он направлен на расслабление мышц. Массировать нужно ребенка не дольше 10 минут.

Массажи бывают: лечебный, коррекционный, профилактический. Ребенка могут поглаживать, растирать, разминать или делать вибрации. Такой метод улучшают обмен веществ в организме малыша, обладает обезболивающим и спазмолитическим действием. Вибрации делают пальцами или ладонью, движения должны быть достаточно интенсивными, но не травмирующими.

Богенбай Айтенов считает, что массаж — эффективный и безвредный способ укрепить здоровье малыша. Он способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата, улучшает кровообращение и мышечный тонус. Но также важно помнить, что излишний массаж может навредить здоровью малыша.