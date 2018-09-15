В Нижегородской области четырехмесячный ребенок скончался от полученной при массаже травмы, сообщает Life.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Родители обратились за услугами массажа к женщине без медицинского образования по рекомендации знакомых. По их словам, у женщины был «божественный дар».

Как выяснили следователи, женщина также называла себя лекарем и целительницей, лечила как детей, так и взрослых, оказывая услуги у себя дома.

Во время сеанса массажа женщина резко повернула малышу голову, повредив шейные позвонки. Ребенка доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли спасти малыша.