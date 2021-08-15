Звонит мне как-то раз подруга. «Ты можешь, – говорит, – сходить со мной на одно мероприятие? Много времени не займет.

Это презентация, не поняла какого товара, но, главное, там тебе сделают бесплатный массаж плюс подарят гарантированный подарок в виде «умных часов» на запястье. А заодно и пообщаемся – сто лет не виделись». У меня не было свободного времени, но последний аргумент взял верх. Действительно, а почему бы не сходить? Место презентации недалеко от моего дома, в парке Абая, потом можно будет там погулять, посидеть, поболтать… Да и часы не помешают. Слышала о таких: они тебе и давление покажут, и пульс отсчитают, и даже шагомер там имеется. В общем, на презентацию я пошла.

Это сладкое слово «халява»

В толковом словаре Ожегова слово «халява» расшифровывается как «бесплатно», «задаром». Даже пословица такая есть: «На халяву и уксус сладкий». Это я к тому, что на дармовые предложения многие покупаются. Не буду лукавить, и на меня словосочетание «бесплатный массаж» тоже произвело некое впечатление. Хотя ведь знала я с детства и другую пословицу: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»…

«А каким образом устроители презентации вышли на тебя? Откуда телефон узнали? Ты имеешь к этой фирме какое-то отношение?» – по ходу дела расспрашивала я подругу. – «А Бог его знает… Понятия не имею. Просто позвонили, назвали по имени-отчеству, пригласили, объяснили, что к чему. Да еще сказали, желательно, чтобы я прихватила с собой мужа, а если такового не имеется, еще кого-нибудь знакомого до кучи. То есть приглашение, так сказать, на две персоны. Вот тебя и позвала. И не забудь взять паспорт или удостоверение личности – это обязательно». Такое условие меня несколько насторожило. Во что я ввязалась? И зачем им мои документы для бесплатного массажа?! Наверное, для отчетности после раздачи подарков. Эта мысль меня и успокоила.

Сразу скажу, массаж был классный! После небольшой лекции о фирме и ее продукции, кажется, японской, каждого из нас пригласили пройти к большим черным креслам, усадили, и, через включение кнопки, они стали отчаянно мять нам бока. Эти кресла-массажеры были предназначены для разных частей тела. Кому-то наяривали по поясничной области, кому-то по шейно-плечевому контуру. Было приятно и страшновато. Аппарат гудел и ходил ходуном, почему-то возникли мысли об электрическом стуле… Процедура длилась достаточно долго. Чудо-кресел хоть и было штук восемь, но и нас, халявщиков, тоже было не менее полусотни человек. А надо было «охватить» каждого.

На этом презентация не закончилась. После оздоровительной части перед нами выступил представитель другой компании. Он предложил перевести наши взоры в правую часть зала, где была разложена шикарная постельная экспозиция: мохнатые одеяла и подушки невообразимо красивых расцветок, сделанные из шерсти ламы или австралийского мериноса, уже позабыла. Комплекты выглядели эффектно и актуально, если учитывать, что за окном тогда стояли непривычные для нас холода. Лектор подробно рассказал о неимоверных достоинствах этих предметов, но нас и агитировать было не нужно. Хоть сейчас бы купили, но после озвучивания стоимости сего великолепия энтузиазм публики мгновенно погас. Сумма для граждан среднего достатка запредельная. Но главное началось после…

Подарки с нагрузкой

Дальше начался розыгрыш подарков. Нет-нет, не обещанных часов, которые и так полагались всем поголовно. Еще перед началом презентации, когда нас встречали и регистрировали, нам выдали какие-то бумажки с номерами. Они-то и участвовали в розыгрыше. Опять-таки, уже не помню технологию жеребьевки, кажется, на мониторе высвечивался номер счастливчика, выбранный компьютером наугад. Эти номера ведущий выкрикивал ликующим голосом, приглашая выигравших выйти на подиум. Мой номер не прозвучал, и я не удивилась: больше рубля и в лотерее никогда не выигрывала. Зато моей подруге повезло. Услышав свой номер, она запунцовела, выскочила к ведущему и даже подпрыгнула с торжествующим кличем: «Вау»! Еще бы не торжествовать. Ей полагались в подарок две мериносовские подушки и плоский смарт-телевизор. Век бы ходила на такие презентации!

А затем этих баловней судьбы пригласили пройти к столикам: думалось, за оформлением и получением выигрыша. Остальных, неудачников, отправили по домам, правда, не забыв при выходе одарить коробочкой с часами. Ну а я осталась ждать свою подругу. В ожидании соображала, каким образом мы допрем до дома ее новообретенное богатство. Сидела я долго. Со своего места видела подругу издалека: она о чем-то жарко спорила с менеджером. Видно было, что получение подарка отягощается каким-то непредвиденным препятствием. Паспорт, может, забыла? Прошло полчаса, если не больше. Наконец, вижу: ко мне направляется моя подруга… с пустыми руками и злобным видом: «Пойдем отсюда. Это обдуриловка какая-то, приманка для лохов». Я думала, сейчас и часы не возьмет – из принципа, а мне придется последовать за ней из чувства солидарности. Но нет, часы взяла, но на лице читалось: «Ну с паршивой овцы хоть шерсти клок».

По дороге она мне разъяснила ситуацию. Менеджер медовым голосом ей сразу же объявил, что подарки, считай, уже у нее в руках, но есть одно условие: в придачу надо приобрести одно массажное кресло. Конечно, со сумасшедшей скидкой, почти бесплатно, можно в кредит. Назвал сумму выгодного приобретения. Из нехитрых вычислений выходило, что, поддавшись на соблазн, она бы работала на это кресло в течение двух лет – без еды, питья и предметов острой необходимости… Поначалу мягко отказалась. «У меня, – говорит, – нет такой возможности. Вся моя зарплата как раз соответствует сумме одной ежемесячной выплаты». Вот тут и начался психологический прессинг. Вам же понравился массаж? Понравился. Так неужели вам близкие не помогут? Нет, живу одна. На здоровье не надо жалеть сбережений! Сбережений нет – живу от зарплаты до зарплаты. Ну и все такое, в том же духе. Чувствовалось, что по ходу диалога парень начал раздражаться. Нет, ничего лишнего себе не позволил, но в его глазах так и читалось: «Приходят тут всякие нищеброды, еще и подарки им подавай…»

Своими впечатлениями от этой презентации я как-то поделилась с одной своей приятельницей. «Знакомая ситуация! – всплеснула руками она, – с подобного мероприятия я тоже едва ноги унесла. Прельстилась на бесплатное тестирование косметики одного импортного бренда. В отдельной кабинке меня обхаживали как высокородную леди. Мне наносили на кожу поочередно какие-то маски, скрабы, лосьоны-тоники, крем, наконец… но почему-то на одну половину лица. «Это чтобы через 30 минут вы убедились, насколько кожа, ухоженная нашей косметикой, разительно отличается от прежней», – объяснила «процедурщица». Через положенное время мне позволили взглянуть на себя. И что же? Я увидела в зеркале все ту же женщину, мягко говоря, очень зрелых лет, замотанную работой и домашним бытом. «Ну, видите разницу?» – «Не вижу». И между нами начались препирательства. В качестве арбитра даже пригласили старшего менеджера, которая пыталась меня пристыдить. Меня убеждали: чтобы эффект был более явственным, необходим более длительный уход. А для этого надо купить весь комплекс, кстати, стоящий всю мою зарплату. «Через пару месяцев вы сами себя не узнаете, – хором уламывали меня, – вы еще за следующей «порцией» придете». Купить, конечно, я ничего не купила, за что и была при выходе вознаграждена взглядами, преисполненными презрения и общественного порицания…»

Техника безопасности

Может показаться, что этим повествованием я хочу резко осудить и заклеймить такой способ охмурения граждан. Поверьте мне – нет! Мало того, я ничуть не сомневаюсь, что товары, представленные на презентации, чаще всего имеют великолепные качества и способны действительно облегчить и украсить нашу жизнь. А то, что дороги бывают непомерно… тут уж извините. Говорят же: хорошее дешевым не бывает. Но надо понимать, что благополучие торговых компаний зависит от объема продаж, а презентация – лишь один из маркетинговых способов увеличить эти объемы. А то, что их сотрудники бывают слишком назойливыми… Так им тоже хочется жить: чем больше продадут, тем больше заработают. А как еще раскрутить наших не очень богатых граждан на покупку, если не пускать в ход красноречие и особые психологические рычаги убеждения? И поверьте, их очень хорошо к этому готовят. Вы заметили, как красиво и складно они говорят, расхваливая свой товар? Тут хочешь не хочешь, а рука сама потянется к кошельку…

А для тех, кто любит посещать презентации, так и хочется разработать какую-то инструкцию по «технике безопасности» или составить перечень советов, как избежать покупки, без которой можно обойтись, и как не нанести случайно урон своему бюджету. Особенно это касается неработающих пенсионеров. Статистика показывает, что именно они, к сожалению, чаще всего являются приобретателями безумных покупок – и по степени бесполезности, и по дороговизне. И именно они, имея неограниченный досуг, чаще всего посещают презентационные мероприятия – отчасти из любопытства, отчасти от недостатка общения…

Итак, во-первых, не делайте стойку при слове «бесплатно». Зачастую дармовой продукт или услуга вовсе вам не нужны. Как обходились вы без этого презента, так жили бы и дальше. (Тут, кстати, расскажу судьбу пресловутых «умных часов», за добычей которых я убила столько драгоценного времени. Они оказались – я сверилась с гуглом – самого дешевого китайского пошиба, без прибора подзарядки, и, промучившись с их активацией, я быстро передарила их своему племяннику).

Во-вторых, вам категорически надо избегать всяческих презентаций, если у вас высокий индекс внушаемости. Повторяю: в таких фирмах работают крепкие профессионалы, и если у вас по жизни слабая психологическая сопротивляемость – вам обязательно что-нибудь всучат. Оглянуться не успеете…

А в-третьих, никогда не покупайтесь на завлекательное слово «скидка». Ни одна фирма не станет работать себе в убыток. И если вам сулят, допустим, 50-процентную скидку, будьте уверены, что первоначальная цена была «задрана» до небес. Хотя… если вам действительно не хватает острых ощущений, новых впечатлений и вы страдаете от избытка лишних денег – тогда дерзайте! И Бог вам в помощь…

Елена ЛЕТЯГИНА