«Ордабасы» не прошел в следующий раунд Лиги Европы

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между шымкентским «Ордабасы» и «Широки Бриегом» из Боснии и Герцеговины.

Тунгышбаев обыграл защитника и опасно прострелил вдоль ворот боснийцев, но никто из партнёров не откликнулся на передачу. Игра в основном проходит в центре поля, хозяева ищут подходы в воротам гостей. Первый угловой у ворот боснийцев, после розыгрыша которого Бочаров пробил выше ворот. Ордабасы больше владеет мячом, разыгрывая мяч на чужой половине поля. Тунгышбаев пробил с линии штрафной, но удар получился слабым и оказался в руках голкипера гостей. Гости разыграли угловой завершением которого стал удар Менало, но мяч прошёл рядом со штангой.

Тунгышбаев обыграл в штрафной защитника, мощно пробил, Билобрк с трудом отбил мяч на уголовой. Розыгрыш углового не принёс пользы игрокам Ордабасы. Ли не смог переиграть защитника в опасной близости от ворот, и мячом завладел вратарь гостей. Ли не смог переиграть защитника в опасной близости от ворот, и мячом завладел вратарь гостей. Ли и Нургалиев не поняли друг друга в штрафной площади гостей и упустили отличный шанс забить гол. Ли вышел один в один и бездарно пробил по воротам, отличный шанс был упущен.

Второй тайм начался с атаки хозяев поля, Ли из выгодной позиции пробил выше ворот. Вновь Виталий Ли упустил голевой момент, замешкался в штрафной и защитник выбил мяч на угловой. Вынужденная замена в составе Ордабасы, вместо получившего травму Смакова, на поле вышел Темирлан Ерланов. Вместо Ли на поле вышел Йорданов. Чабрая вышел один в один с Бекбаевым, который во время вышел из ворот и нейтрализовал опасный момент.

Мардан Толебек со штрафного пробил чуть выше перекладины. Нургалиев пробил из под защитника, вратарь на месте. В ответной атаке боснийцы имели хороший шанс отличиться, но Ерланов вытащил мяч из пустых ворот. Ерланов после скидки Фонтанелло пробил прямо в руки вратаря. Нургалиев издали Билобрк на месте. Финальный штурм ворот соперника предпринял Ордабасы, два подряд угловых результата не принесли. Матч закончился со счётом 0:0. Дальше проходят футболисты из Боснии.

Ордабасы — Широки Бриег 0:0 Видеообзор Матча 06-07-17 Лига Европы.

Алексей Петрушин: «Очень хотели выиграть, но не получилась игра в атаке».

— Конечно неудовлетворение полное, и не сколько результатом, сколько игрой, если брать самоотдачу то здесь претензий не может быть. Очень хотели выиграть, но не получилась именно игра в атаке. У нас были моменты в первом тайме, и во втором, можно было их реализовать, но не смогли. В общем команда неубедительно сыграла в атаке, а без атаки естественно было очень сложно рассчитывать на положительный результат.

Горан Саблич: «Считаю мы заслуженно прошли дальше в этом турнире».

— Поздравляю свою команду, сыграли здорово, концентрация была по максимуму, сыграли так, как нужно играть такие матчи, нам позволяло так играть, потому-что у нас был голевой запас в два гола. Я бы сказал, что матч был сложным, не было с нашей стороны той комбинационной игры, последнего паса на протяжении всей игры. Команда «Ордабасы» все время пыталась нам забить, но сегодня мы контролировали мяч, мы могли забить, у нас было хороших два момента. Подводя итоги, я считаю, что мы заслуженно прошли дальше в этом турнире.

Ихсан Кадыров