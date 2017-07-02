«Ордабасы» проиграл в Боснии и Герцеговине

Уважаемые болельщики и любители футбола. Представляем вашему вниманию репортаж с матча первого квалификационного раунда Лиги Европы между «Широки Бриегом» и шымкентским «Ордабасы».

После розыгрыша углового хозяева поля, мяч попал в штангу ворот Бекбаева. Опасный аут разыграли казахстанцы, после ввода мяча Симчевичем, Фонтанелло пробил чуть выше ворот. Хозяева поля пытаются атаковать, Ордабасы же пытается поймать на контратаке. Опасный штрафной у ворот боснийцев. Толебе пробил, мяч чиркнув защитника ушёл на угловой, розыгрыш которого завершился ударом Тунгышбаева, мяч прошёл рядом со штангой. Чорич с линии штрафной сильно пробил, но не точно, мяч ушёл намного выше перекладины. Два подряд угловых в исполнении боснийцев не принёс результата. Толебек с фланга подал на Симчевича, но того в последний момент опередил голкипер соперника. В ворота Ордабасы назначен пенальти, Крстанович реализовал 11 метровый. 1:0. За разговоры с арбитром желтую получил Диакате. Угловой у ворот хозяев поля, Нусербаев головой пробил выше ворот. Нусербаев вошёл в штрафную и пробил, мяч прошёл рядом со штангой. По занавес первого тайма Крстанович головой отправил второй мяч в ворота Ордабасы. 2:0.

Второй тайм начался с атак хозяев поля, Менало из выгодной позиции пробил прямо в руки Бекбаева. Тут же Баришич издали, голкипер гостей на месте. Чабрая пробил с угла штрафной, Бекбаев в прыжке перевёл мяч на угловой. Замена вместо Толебека вышел Бочаров. Боснийцы заработали угловой, после розыгрыша которого Крстанович головой пробил выше перекладины. Менало пробил из-за пределов штрафной, Бекбаев с трудом поймал мяч. Бегоня с района 11 метровой отметки, пробил выше ворот гостей. После розыгрыша углового, Фонтанелло головой пробил по воротам, но защитник хозяев вынес мяч из пустых ворот. Вместо Тунгышбаева на поле вышел Виталий Ли. После подачи с фланга Ли головой пробил по воротам, вратарь сумел отбить мяч. Удар Диакате головой пришёлся в штангу. Финальный штурм ворот боснийцев результате не принёс. 2:0 в пользу клуба из Боснии и Герцеговины.

ЛИГА ЕВРОПЫ. ОБЗОР МАТЧА ШИРОКИ БРИЕГ — ОРДАБАСЫ 2:0

Ихсан Кадыров