PechaKucha. Неформальный и независимый проект

Познавательно, круто, интересно. Именно так бы описала вечеринку, на которой я побывала. Я неизменно посещаю ее уже в который раз и уверена, что приду вновь.

При слове вечеринка вы наверняка представили себе какое-нибудь кафе, где дамочки обсуждают последние светские новости. Нет, в кругах молодежи Шымкента это не модно. В тренде интеллектуальные вечеринки бренда PechaKucha. Куча чего, спросите вы? Куча интересностей, отвечу вам я.

В переводе с английского, PechaKucha переводится как болтовня. Это вечеринка, на которую приглашают самых разных спикеров. Только на этой площадке можно одновременно встретить биохимика, практикующего йога, управляющего отелями и мотивационного психолога. Их цель – рассказать полезное неформально, и не затянуто. Здесь действует свобода слова и свобода от предрассудков. Занудным получасовым выступлениям – строгое «нет»! В распоряжении выступающего 20 слайдов, по 20 секунд на каждый. Спикер должен уложиться в установленные 6 минут 40 секунд.

Некоммерческий. Неформальный. Независимый проект. Такого в Шымкенте еще не было.

Особенность проекта в том, что организовали его обычные молодые люди, такие как мы с вами. Двое друзей, Токтар Алимбеков и Наурызбай Калдыбек решили, что шымкентской молодежи явно не хватает интересного досуга. Идея создать информативную площадку пришла быстро.

«Сначала мы хотели запустить в Шымкенте совершенно новый проект, с нуля его создали. Мы предложили его городским властям, но нас не восприняли всерьез. Тогда мы решили работать на уже готовой площадке (Печа-Куча – проект, который существует с 2003 года. Первая такая встреча прошла в Токио. Сейчас такие вечеринки проводятся в сотнях городах – авт.). Наша цель – разнообразить досуг молодежи. Чтобы им было куда сходить, было где узнать что-то новое. Мы не хотим, чтобы из Казахстана, в частности из Шымкента, была утечка кадров, которые могут помочь развитию нашего города. Мы хотим, чтобы Шымкент стал интересным, живым городом», – сказал Токтар Алимбеков один из организаторов PechaKucha Shymkent.

И действительно, проблемы, которые освещают спикеры на Печа-Куче, актуальны как никогда. Например, на последней встрече гостем интеллектуальной вечеринки стала учитель русского языка и литературы Айдана Алимбекова. Она подняла на обсуждение тему, которая сейчас волнует многих – это ЕНТ. Девушка назвала его «Единым Национальным Траблом» (Трабл – ошибка, проблема, неопределенная ситуация – авт.). В который раз Айдана напомнила о том, что ЕНТ – это всего лишь экзамен, одно из тысячи препятствий, которые ожидают выпускника во взрослой жизни.

«Зацикливаться на этом экзамене не нужно. Не нужно прессинговать ребят, которые и так волнуются перед ЕНТ. Я обращаюсь к родителям выпускников, которым предстоит Единое национальное тестирование. Скажите своим детям, что этот экзамен важен, но не важнее чем любой другой. И если вдруг его не удастся преодолеть, то ничего страшного не случится. Что вы будете любить его, и без 100 баллов на ЕНТ. Ведь под давлением взрослых можно натворить столько непоправимых вещей», – сказала спикер PechaKucha number 6, Айдана Алимбекова.

Каждый раз ребята выбирают действительно интересных спикеров, разнообразные темы выступлений затрагивают многих из нас. «На одной из наших интеллектуальных вечеринок был запоминающийся случай, – рассказал Токтар Алимбеков. – К нам в гости пришел спикер, бывший наркоман. Он рассказал свою историю и высказал мнение, что благодаря такому проекту у нашей молодежи есть будущее. Также парень обратился с призывом к молодежи не совершать непоправимых глупостей – таких как алкоголизм, наркомания. И если хотя бы один участник Печа-Кучи, который попал в такую ситуацию, услышал его, то могу сказать, что мы добились определенного успеха. Наша цель достигнута».

На вечеринках бренда Печа-Куча существует своя цензура: нельзя задевать чувства верующих и касаться политики. На этой площадке говорят о проблемах общества и их решении. О возможностях, которые есть у современной молодежи. Как признался Токтар, они также следуют посланию главы государства, в частности, тому пункту, где Нурсултан Назарбаев поставил в приоритет улучшение качества человеческого капитала. Именно здесь обычные молодые люди и пытаются раскрыть глаза общественности на актуальные проблемы. Показать изъяны и заставить каждого задуматься, как залатать эти пробелы в обществе.

Как человек, который побывал на Печа-Куче, скажу, что каждый спикер заставляет задуматься о чем-то важном и после выступлений я еще долго обсуждаю каждый поднятый вопрос с друзьями. Да, да, я каждый раз тяну друзей на Печа-кучу, и хочу сказать, что ни один из них не ушел оттуда недовольным. «Нам уже полгода. За это время мы своими силами провели шесть интеллектуальных вечеринок. И недавно подвели небольшую статистику. За 6 месяцев нас посетили 1550 слушателей, а в роли спикеров выступило 55 человек самых разных сфер деятельности. После каждой Печа-Кучи к нам поступает очень много положительных отзывов, нас благодарят и это дает нам силы идти дальше. Делать больше, быть лучше», – добавил Токтар.

За эти полгода ребята добились многого. Чего стоит одно то, что площадку Печа-Куча посетили даже такие серьезные люди, как прокуроры. По словам организаторов, именно они больше всего поддержали проект. Привожу цитату, которой поделился Токтар. «У каждого общества есть болезни, которые не вылечить лекарствами. Для излечения нужен иммунитет, который вырабатывается именно такими проектами как Печа-Куча. Они помогут сделать общество здоровым и сильным», – прокурор ЮКО, Ибрагим Иманов.

Хочу добавить от себя, что меня проект Печа-Куча на самом деле удивил. Ребята, у которых есть свои дела и заботы, своя работа и своя жизнь, решили внести в наше общество что-то полезное. В этом потоке они нашли время для того, чтобы задуматься: а что полезного для общества сделал я? На чистом энтузиазме, абсолютно без средств (к слову, проект создается с условием: бюджет 0 тенге – ред.) решили поднять полезные темы для размышлений. Труд шести волонтеров, которые создали этот проект меня на самом деле вдохновляет.

К слову, вы наверняка задались вопросом кто и как может стать спикером Печа-Куча. Выступить на неформальной площадке может любой желающий, у кого есть потребность поделиться общественной проблемой, рассказать о полезном и наболевшем. Для этого вам нужно написать в группу Печа-Куча в Instagram или «ВКонтакте». И вас занесут в резерв.

Заметим, что в очереди желающих выступить на вечеринке уже почти 40 человек. Каждый должен понимать, какая ответственность ложится на плечи спикера. Ведь его слушают и к нему прислушиваются.

Следующая PechaKucha Shymkent пройдет уже в конце июля. Точная дата и место пока не установлены. За новостями следите в «ВКонтакте» или Instagram pechakucha_shymkent. Приходите, будет интересно!

Анастасия НОВИКОВА