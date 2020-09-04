В Туркестане, возможно, построят Олимпийский гребной канал.

Эскизный проект данного сооружения был представлен акиму области Умирзаку Шукееву, и он его одобрил.

Идея строительства гребного канала международного класса принадлежит Ассоциации по гребным видам спорта. Гребцы Туркестанской области на протяжении многих лет являются лидерами в своих видах спорта. Южане неизменно выигрывают все республиканские комплексные и командные соревнования. О гребцах Туркестанской области наслышаны и в мире. Только в Туркестанской области культивируется параканоэ и наши параатлеты входят в топ 10 международного рейтинга. При этом гребного канала, соответствующего олимпийским стандартам в Казахстане нет.

Гребной канал появиться в Туркестане гребные виды спорта Опубликовано Otyrar Пятница, 4 сентября 2020 г.

Более того, во всей Средней Азии существует лишь один подобный спортивный объект, построенный в советское время. А потому воплощение идеи строительства Олимпийского гребного канала в жизнь будет не только способствовать развитию водных видов спорта в Казахстане, но и позволит проводить в Туркестане соревнования высокого уровня.

Денис ЖАРМЕНОВ председатель Ассоциации по гребным видам спорта по Туркестанской области: «Аналогов такого гребного канала в Казахстане нет. Есть в соседнем Самарканде. Они опережают на шаг. Проводят соревнования международного класса. Если проект будет реализован в Туркестане, то не только водные виды спорта будут динамично развиваться, но и туризм».

Шынар Оразова