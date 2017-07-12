Перекресток на «Бекжане» закрыт для движения по всем направлениям

Свершилось. Один из самых оживленных перекрестков в Шымкенте у рынка «Бекжан» перекрыт почти на полгода. Здесь со дня на день планируется начать работы по строительству первой в областном центре дорожной развязки.

Перекресток был закрыт по всем четырем направлениям одновременно. У городских автовладельцев в распоряжении было несколько дней, чтобы ознакомиться с планом объезда и всего одна ночь, чтобы привыкнуть. В 21:15 11 июля перекресток был закрыт.

…Предварительно обговорив детали перекрытия дорог, представители строительной компании, МПС и транспортного отдела Шымкента приступают к началу работ. Перекрыть один из самых оживленных перекрестков областного центра — дело не из легких. Однако, благодаря слаженной работе ответственных лиц, перенаправить движение транспорта все же удается. Правда, ценой километровых пробок, перегретых автомобильных двигателей и недовольных автовладельцев.

В связи с началом ремонта дорог акимат Шымкента представил схему объезда закрытой развязки в районе рынка «Бекжан». Так, если вам необходимо двигаться в сторону аэропорта, вам нужно будет свернуть направо перед автоцентром, затем, обогнув АЗС «Синойл» снова вернуться на Темирлановское шоссе. Чтобы попасть в центр Шымкента, возвращаясь со стороны аэропорта, нужно будет по Темирлановскому шоссе съехать в правый съезд перед мечетью.

Запланировать маршрут вам поможет схема, которая опубликована на нашем сайте Otyrar.KZ.

Кроме того, на каждом правом съезде установлены ярко-желтые указатели, на которых написано «ОБЪЕЗД». Чтобы выехать в нужном направлении, достаточно следовать указателям. Представители транспортного отдела заявляют, что дорожные работы запланированы на год.

Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента: «У нас объект получается переходящий. До конца года планируем проводить двухсменные работы. Мы сейчас этот вопрос с подрядной организацией отрабатываем. Постараемся до конца года верхнюю часть по Темирлановскому шоссе и на трассе А-2 какую-то часть открыть.

Стоит отметить, что развязка на данном пересечении улиц обойдется в 1 млрд 800 млн тенге. Акимат Шымкента благодарит всех жителей и гостей за понимание и приносит свои извинения за временные неудобства.