Мошенники увели скот на 4 млн тенге в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в серии мошенничества, сообщает OTYRAR.

В Ордабасинский РОП с заявлением обратились несколько жителей района. Со слов потерпевших, трое малознакомых молодых людей, войдя в доверие, убедили, что смогут продать домашний скот по высокой цене и забрали скотину в долг.

Однако, мошенники, так и не выполнили обещанного и не вернули деньги. Общая сумма ущерба- около 4 миллионов тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК «Мошенничество». Двоих подозреваемых задержали в Актау, еще 1 соучастник находится в розыске. Как оказалось группа мошенников сбыли весь домашний скот, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование. Оба находятся под стражей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.