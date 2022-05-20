Группа барымтачей украли скот на 10 миллионов тенге

Группу скотокрадов задержали в Туркестанской области. Они причастны как минимум к 14 кражам скота.

Сначала к полицейским обратился житель Келесского района, у него с пастбища украли трех коров. Подозреваемого задержали и оказалось, что у него есть подельники. Один из которых помогал ему в похищении животных, а другой являлся организатором. Поймали и скупщиков краденого. Подельник, то есть организатор преступления, и несколько скупщиков краденного. Всего полицейские задержали семерых человек. 4 оказались местными жителями, остальные трое — жителями Мактааральского района. Один из подозреваемых ранее судим. Ущерб, нанесенный барымтачами составил более 10 миллионов тенге.

«При совершении преступлений подозреваемые действовали по заранее спланированной схеме и распределяли между собой роли. Один из них, подмечал на пастбищах бесхозных лошадей и коров, уводил скотину вместе со своей отарой овец. Затем вместе с подельником они сбыли 28 домашних животных скупщикам и мясникам по низкой цене. Краденный скот подозреваемые перевозили на грузовой автомашине «Газель». В качестве вещественных доказательств мы изъяли «Газель», 6 лошадей и 2 коровы», — говорит начальник управления криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области Усипбеков Султанбек.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.