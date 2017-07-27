Прибавку к зарплате в 35 тысяч тенге получат англоязычные учителя

С 1 сентября 500 классов в качестве эксперимента начнут изучать предметы на английском языке. Постепенный переход на трёхъязычное обучение в школах начнётся уже в этом году, 500 классов по всей стране уже готовы апробировать новшество, сообщает «Хабар».

«В этом году с 1 сентября более 500 класс-комплектов добровольно, в рамках эксперимента, с письменного согласия родителей хотят перейти на преподавание на английском языке. Для нас этот эксперимент очень важен. В течение года мы будем отслеживать детей, родителей, учителей. По результатам этих данных будет обсуждение, и мы примем окончательный график перехода на преподавание на трёх языках в старшей школе попредметно», – сообщил Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Приступить к преподаванию на иностранном языке готовы чуть более 1000 учителей, они прошли переподготовку. А надбавка к зарплате англоязычным педагогам составит около 35 тысяч тенге, сообщила «Хабару 24» заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова.

Окончательный же переход на трёхъязычное образование в Казахстане должен произойти в 2019 году. Эксперты считают, что новшество не должно повлиять на уровень знаний школьников.

«Это будет поэтапный процесс. Может, через три года школа уже будет готова, ученики будут готовы. Это всё будет анализироваться. Не для ухудшения, а, наоборот, для улучшения качества образования. Тем более у нас английский язык введён с 2013 года как предмет с 1 класса. С прошлого года он увеличен на 1 час. То есть дети уже будут владеть английским языком, и для них это не составит труда», – высказала мнение Зейнеп Максутова.

По информации МОН РК, в этом году в рамках внедрения обновлённого содержания образования 12 тысяч педагогов пройдут курсы по преподаванию естественно-математического цикла на английском языке.