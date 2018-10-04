Аким Туркестанской области с рабочей поездкой побывал в Сарыагашском и Келесском районах. Жансеит Туймебаев посетил социальные объекты, построенные в этом году, а также встретился с тружениками села.

Детский сад в селе Жибек жолы Сарыагашского района пришелся по душе главе региона. Малыши приветствовали гостей на трех языках. Маленькие жители села Жибек жолы Сарыагашского района кроме родного — казахского, изучают английский и русский. В новый детский сад мальчишки и девчонки ходят с большим удовольствием. Занятия здесь проходят в игровой форме — весело и интересно.

Айнур Елеуова, учитель английского языка: «Согласно образовательной программе мы обучаем детей трехъязычию. В этой группе дети четырех лет. Они с удовольствием учатся говорить на родном, русском и английском языках. Одно удовольствие работать с малышами. Они схватывают все на лету».

При строительстве дошкольного учреждения за один миллиард тенге местные предприниматели предусмотрели всё! Детский сад, построенный в рамках социальной ответственности бизнеса, оснащен современным оборудованием и инвентарём. Сегодня здесь готовятся к школе 450 детей. Постоянной работой обеспечены 60 сельчан. Глава региона благодарит коллектив и детей за теплый прием и дарит малышам игрушки.

Следующий пункт в рабочей поездке — детский сад в селе Дарбаза. В воздвигнутом по ГЧП дошкольном учреждении предусмотрено 75 мест для детей и 28 рабочих мест. На строительство объекта инвестировали 178 млн тенге.

Жансеит Туймебаев, аким Туркестанской области: «Президентом страны делается много для повышения благосостояния жителей села — строятся дороги, социальные объекты, газифицируются населенные пункты. Заботу государства вы наверняка ощущаете. Со своей стороны вы должны содержать свои дома, дворы улицы в чистоте и в порядке. Сколько раз я уже поднимаю этот вопрос, но воз и ныне там. Сегодня я не пойду по домам, но в следующий раз я проверю, какие выводы были сделаны после этой встречи».

В Сарыагашском районе функционируют 203 детских сада. В густонаселенном районе необходимо и развитие спорта. Для сельчан из села Кабыланбек построили спортивный комплекс. В нем дети занимаются таэквандо, каратэ, тяжелой атлетикой, играют в футбол.

Шынар Оразова