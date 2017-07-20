Продукты из ЮКО будут продавать на ярмарке в Астане 22 и 23 июля

Третий автокараван с продуктами сельского хозяйства из Южно-Казахстанской области отправили на международную ярмарку в Астану. В столицу, в рамках международной выставки ЭКСПО-2017, дехкане региона привезут фрукты и свежие овощи. Ярмарка пройдет в столице 22 и 23 июля.

Молодой картофель, капуста, помидоры, дыни и арбузы — дары юга отправляются в Астану. Дехкане из 15 районов Южного Казахстана везут гостям и жителям столицы 420 тонн продукции.

Шухрат Курбаналиев, главный специалист отдела сельского хозяйства Сайрамского района: «Мы отправляем пять с половиной тонн картофеля, лук, морковь, свеклу. Все свежайшее — с поля снили вечером, берем только качественную продукцию — все один к одному. В этом году нанимаем приспособленные фуры, где поддерживается температурный режим, ничего не пропадет, не испортится…»

Из Шымкента в столицу помимо овощей и фруктов везут мясо, мед и сухофрукты. Реализовывать продукцию дехкане будут на 10-15% ниже рыночной столичной цены.

Тайжан Мырзазия, руководитель отдела переработки Управления сельского хозяйства ЮКО: «Продукция нашего региона будет представлена на сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в Астане с 22 по 23 июля. Некоторая часть продукции будет реализовываться в магазинах и на других ярмарках.

Это уже третий караван, который отправляется в этом году в Астану. На этот раз крестьяне не только порадуют столицу южными лакомствами, но и своими глазами смогут увидеть международную выставку «Экспо-2017».

Анастасия Новикова