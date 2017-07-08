С 15 июля жителей Казахстана ждут новые штрафы и налоги. Поправки в Административный кодекс были подписаны Назарбаевым 4 июля. Законотворцы говорили о поправках много, обещания звучали радужные, на деле же послаблений вышло негусто, пишет портал «Колеса».

Послабления по штрафам

1. С пяти до трёх МРП будет снижен штраф по части 1 статьи 601 за несоблюдение требований разметки (разворот через сплошную теперь отдельная статья. О ней — ниже). За повторное нарушение в течение года будут также взимать 10 МРП.

2. Из статьи 613 уберут наказание для пассажиров, покидающих салон авто без разрешения полицейских. Выходить из машины теперь им будет разрешено законом.

3. Снят запрет по нанесению аэрографии на транспортные средства.

Ужесточение наказания

1. В статье 46 прописали, что инвалидов можно лишать прав за управление авто в состоянии опьянения.

2. Абзац первый части 3 статьи 596 (выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено ПДД, влечёт лишение права на управление транспортными средствами сроком на один год) дополнили: «в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом». Отныне выездом на встречку считается не только движение против шерсти, но и поворот с разворотом через сплошную. Ранее это трактовалось как нарушение требований разметки, за которое положен был только штраф.

3. За отказ пройти медосвидетельствование (ст. 613 КоАП) водителей теперь будут лишать прав не на два года, а на три, как за управление авто в нетрезвом виде.

Выдача «престижных номеров»

Законом также внесены поправки в Налоговый кодекс в части расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры государственной пошлины:

— Госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 – 5 700 процентов;

— с одинаковыми буквенными обозначениями ААА (АА), ВВВ (ВВ), ССС (СС), ZZZ (ZZ) – 5 700 процентов;

— 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковым буквенным обозначением – 28 500 процентов;

— 100, 111, 200, и т.д. 999 с одинаковым буквенным обозначением – 19 400 процентов;

— Номера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковым буквенным обозначением – 11 400 процентов.

Нормы Налогового кодекса РК, касающиеся расширения перечня ГРНЗ, за выдачу которых предусматриваются повышенные размеры госпошлины вводятся в действие с 1 января 2018 года.