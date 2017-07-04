Шымкент на третьем месте в РК по стоимости билета в общественном транспорте. В целом по стране проезд в автобусах подорожал на 6,7% за год, до 66,9 тенге в среднем по РК.

Первое не почетное место у Астаны и Усть-Каменогорска — каждый пассажир автобуса платит 90 тенге за билет в этих городах.

Второе место занимают сразу пять крупных городов страны. В Алматы, Караганде, Атырау, Кустанае и Петропавловске пассажиры платят по 80 тенге за проезд.

Наравне с Шымкентом — Кызылорда и Павлодар — на третьем ценовом месте. Кстати, наибольший годовой рост цен отмечен в Кызылорде (+40%, до 70 тенге за билет) и Костанае — на 33,3%, до 80 тенге.

Также в ближайшее время значительно подорожает стоимость проезда в Алматы, впрочем — только при оплате наличными. 29 июня на внеочередной XVII сессии депутаты маслихата южной столицы согласовали дифференцированный тариф за проезд в общественном транспорте: при оплате картами «Онай» проезд будет стоить 80 тенге, а наличными — 150 тенге.

Кроме того, согласно запущенной транспортной реформе, после вступления в силу постановления акимата о введении дифференцированного тарифа у алматинцев появится возможность ездить с пересадками на общественном транспорте бесплатно в течение 1 часа. Далее в ближайший год будет разработан единый тариф, чтобы пересадка действовала и в метро.

Источник: energyprom.kz