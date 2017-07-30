Шымкент — сносить нельзя оставить

Шымкент сильно изменился – такое мнение о городе можно услышать от тех, кто когда-то здесь жил, а потом переехал и теперь приехал в гости. Действительно, в городе появляются новые скверы, парки, здания. А как же все старое? «Сносить нельзя оставить» – знак препинания в этом предложении городские власти поставили давно. В городе ведется ремонт многоэтажных домов, мостов и устанавливаются необычные светофоры. Впрочем, обо всем по-порядку.

140 нуждающихся многоэтажек

Жилые дома, не видевшие капитального ремонта со дня своего рождения, сейчас включены в программу по сейсмоусилению.

Напомним, еще в феврале в ходе совещания в акимате Шымкента говорилось, что в городе требуется провести сейсморазведовательные работы для более 140 зданий. В течение двух лет планируется провести сейсмоусиление 90 домов Шымкента.

Город расположен в сейсмоопасной зоне, напомнил тогда Талгат Касымбеков, на тот момент главный городской коммунальщик, руководитель отдела ЖКХ города Шымкента. И принимая во внимание тот факт, что подавляющее большинство домов было построено 50-60 лет назад, проведение сейсморазведовательных работ очень важно.

«Кроме того, есть жилые районы, построенные в начале прошлого века. Некоторые из них расположены очень близко к центру города. Эти районы можно использовать для постройки новых жилых домов…» – отметил тогда Талгат Касымбеков.

Руководитель управления по ЧС города Шымкента Мадияр Жаксыбаев в свою очередь озвучил перечень аварийных многоэтажек в Шымкенте. Это дом №14 по улице Туркестанская, дом №9 по проспекту Абая, адвокатура по Казыбек би (которая в конце концов, сгорела и рухнула), дом №28 по улице Жылкишиева.

Подробности ремонта

Процесс пошел. Работы по сейсмоусилению многоэтажек, построенных еще в советское время, в Шымкенте идут полным ходом. На эти цели в этом году было выделено немало средств.

Работа во всех подвалах четырехэтажек №№8 и 8-а по улице Бауыржана Момышулы кипит с утра до вечера. Подрядчики полностью меняют все трубы – от водопроводных до канализационных. Параллельно строители перекрывают крышу, меняют счетчики, красят стены в подъездах и бетонируют отмостки. Снаружи очищают старый слой штукатурки до кирпича. После – металлической проволокой строители обтягивают стены.

Победителю тендера ТОО «Нур Тан Строй» на выделенные 176 млн. тенге предстоит проделать большую работу – обновить фасад, заменить крышу и укрепить стены ветхого жилья.

«Основные работы здесь – это, естественно, усиление фундамента домов и стен. Установив конструкцию из арматуры, мы приступили к заливке фундамента. Два подвальных помещения мы закончили, осталось еще два. Что касается стен, то и здесь уже сделано не мало», – говорит начальник участка Мелисхан Кадыров.

Большой объем работ выполняют 50 строителей. 40 из них занимаются заливкой фундамента и отделкой фасадной части многоэтажки. Остальные полностью меняют крышу дома.

Качество работы строго контролируют местные жители. К их мнению строители прислушиваются не меньше, чем к своему прорабу. Да и жильцы ко всему, что делается, относятся с пониманием. Мол, если в новые квартиры переселить не могут, так хотя бы заменят то, что давно нуждалось в ремонте. Тем более, что ни копейки с жильцов не собирают. Все расходы покроет местный бюджет.

«Они начинают крышу делать, а у меня с потолка, где раньше просачивалась дождевая вода, теперь сыпется песок. И я начинаю на них кричать, страшно все-таки. Но, все это терпимо, главное, чтобы ремонт сделали хороший», – говорит один из жителей дома.

Дождалась ремонта и пятиэтажка №34 по Каратюбинскому шоссе. За свое полувековое существование бывшее общежитие по Каратюбинскому шоссе пришло в плачевное состояние.

Аварийным приватизированное жилье не признали, да и лишних денег на строительство новой пятиэтажки в бюджете нет, а потому власти Шымкента решили срочно заняться сейсмоусилением дома. В начале мая в многоэтажке начались строительно-монтажные работы.

Помимо усиления фундамента, представителям строительной компании ТОО «Ак жол-2008 ЛТД» предстоит проделать работы по перетяжке фасада и внутренней отделке металлической сеткой и толстым слоем штукатурки. Стены усилят швеллерами. Будут проведены отделочные и малярные работы и в самих квартирах. Жильцам за такой большой объем работы платить не придется.

«Спасибо акимату, что проводят такие работы. Мы и не думали, что нам сделают такой шикарный ремонт и денег за это не возьмут. Мы очень рады…» – говорят жители ветхого дома.

Обновлена будет и крыша. По словам представителей строительной компании, начало работ было сложным, но сейчас все наладилось.

«Работы мы начали в мае нынешнего года. Было тяжело в плане того, что нам предстояло на время переселить всех жителей. Так как фронт работы ожидался огромный и небезопасный. Благодаря заместителю акима города Бейсенбеку Жанбосынову, мы достигли договоренности с жителями дома. Сейчас работы ведутся полным ходом. Надеемся сдать объект раньше положенного срока», – сказал Нурдаулет Жамилов, заместитель директора ТОО «Ак жол-2008 ЛТД».

На сейсмоусиление 120 квартирного дома из бюджета было предусмотрено немногим больше 191 миллиона тенге. Согласно проекту, пятиэтажку должны были отремонтировать и сдать в ноябре этого года. Однако, подрядчики намерены завершить все работы и заселить людей обратно до 15 сентября.

Это не единственные многоэтажки в Шымкенте, где сегодня ведутся работы по сейсмоусилению. В общей сложности, таких, давно нуждавшихся в ремонте домов, в областном центре 7. Общая сумма ремонта составит – 723 млн. тенге.

Напомним, в подобном обновлении и сейсмоусилении нуждаются сегодня еще, как минимум, 90 многоэтажных домов города. В них уже началось техобследование.

…и мосты

Дождался пусть не капитального, а хотя бы косметического ремонта и мост по улице Адырбекова. Тот самый, что ниже ТД «Казына», ниже «Верхнего» рынка. Он расположен между улицей Туркестанской и Толеби. Строительной компании, выигравшей тендер, ТОО «Жана Арка Гарант» на выделенные 2,5 млн. тенге предстоит провести укладку асфальта на тротуар, бордюры покроют гидроизоляционными материалами, покрасят металлическое ограждение и заменят осветительные столбы на светодиодные.

…и умные светофоры

Представьте перекресток, движение на котором регулируют сами автомобили. В Шымкенте сразу образуются пробки, скажет иной обыватель. Но предлагаю, с выводами не торопиться. Уникальная система «интеллектуальный перекресток» установлена в Шымкенте на пересечении улиц Жибек жолы-Аргынбекова.

Обо всех прелестях нового устройства с удовольствием рассказывают специалисты из Турции. Это их компания – «Асия трафик» является поставщиком и наладчиком системы.

Как выяснилось, поток движения будет регулироваться автоматически в зависимости от наличия транспорта в том или ином направлении. Так, если на второстепенной трассе – улице Аргынбекова – появится машина, камера, установленная на перекрестке, ее зафиксирует и передаст сигнал светофору на переключение – загорится зеленый для движения по Аргынбекова и красный для Жибек жолы. С пешеходами и того проще. Все параметры заданы автоматически.

Отдельные горожане жалуются, что данный светофор постоянно стоит отключенным, однако, установщики системы с этим не согласны. Светофор действительно отключали, но на непродолжительное время – пока шла установка системы. А после дело наладилось.

На вопрос, почему именно здесь установили такой светофор, заказчик в лице заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Жаркын Байдуллаев отвечает: «С 2016 года компанией ТОО «Корпорация Береке» начата работа по реконструкции улицы Жибек жолы (от улицы Сайрамской до улицы Тауке хана в жилом массиве «Тассай») 1-ый участок на сумму 1 351 209 296 тенге. В рамках этого проекта на пересечении улицы Жибек жолы и улицы Аргынбекова была произведена реконструкция светофорного объекта и установлена интегрированная система управления перекрестком.

Принцип работы прост: видеокамеры подсчитывают транспортные средства, подъезжающие с трех направлений к этому перекрестку и передают на блок управления светофорного контроллера, который в свою очередь дает команды о включении разрешающего сигнала светофора (зеленого) в необходимом направлении для разгрузки перекрестка. Работы по установке интегрированной системы управления перекрестком были выполнены субподрядной компанией ТОО «Дормаркет», сумма затрат составила около 12,5 миллионов тенге».

В случае затора, что разработчики в принципе исключают, отрегулировать движение поможет программа, установленная на смартфоне заказчика. Легким нажатием на экран можно будет поменять цвет светофора в нужном направлении. От того, как покажет себя эта первая система в работе, зависит, появятся ли подобные установки на других городских перекрестках, на которых движение регулируют более двух сотен светофоров.

Осталось пожелать отдельным водителям отличаться не только сообразительностью, но и умом и не лезть напролом, в попытке объехать всех и вся. Когда дорога будет полностью отремонтирована, особых пробок на ней возникать не должно, разве что их будут создавать сами водители, что пока в нашем городе, увы, не редкость.

Саида ТУРСУМЕТОВА