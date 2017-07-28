Шымкентский пивзавод будет выплачивать долги Тулешова

Суд Шымкента обязал ТОО “Шымкентпиво” солидарно с Тулешовым выплачивать многомиллионный долг, который “пивной король” взял несколько лет назад, сообщает go13.kz со ссылкой на газету «Караван».

В Енбекшинском районном суде Шымкента состоялось рассмотрение иска Марата Шавалиева к ТОО “Шымкентпиво” и Тохтару Тулешову о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга, представительских услуг, судебных издержек и государственной пошлины.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2007 году Тохтар Тулешов заключил договор беспроцентного займа с Маратом Шавалиевым на сумму 100 миллионов тенге, обязавшись выплатить весь займ до сентября 2008 года. Гарантом заемщика, согласно договору, выступило ТОО “Шымкентпиво”. Банковским переводом кредитор перечислил на имя Тулешова 100 миллионов тенге, из которых впоследствии Тулешов вернул заемщику только 30 миллионов.

После этого Шавалиев и Тулешов заключили еще несколько дополнительных соглашений о продлении срока возврата займа, сначала до января 2011 года, затем до декабря 2012-го, а потом и до декабря 2017 года. Гарантом заемщика по всем соглашениям вновь выступало ТОО “Шымкентпиво”.

Однако в начале 2017 года г-н Шавалиев узнал из средств массовой информации, что его заемщик Тохтар Тулешов осужден за совершение ряда преступлений на длительный срок лишения свободы, в настоящее время находится под стражей и при таких обстоятельствах вряд ли сможет выполнить свои обязательства по заключенному договору и возврату кредита.

В феврале 2017 года кредитор Шавалиев направил Тохтару Тулешову письмо-уведомление о досрочном расторжении договора займа. Однако оно осталось без ответа.

После чего он обратился в суд с иском о возмещении займа. В качестве ответчиков в солидарном порядке истцом были заявлены Тохтар Тулешов и его гарант – ТОО “Шымкентпиво”.

В своем исковом заявлении Шавалиев указал сумму своих претензий в размере 70 миллионов тенге ( это основной долг Тулешова), расходам по оплате услуг адвоката в размере 150 тысяч тенге, судебным издержкам, связанным с авиаперелетом из Актау в Шымкент для явки на судебные заседания и гостиничными расходами в размере 451 817 тенге, и госпошлину в размере 700 тысяч тенге.

На судебном заседании в Енбекшинском суде истец со своим адвокатом вновь полностью поддержали исковые требования и просили удовлетворить их в полном объеме. Суд вновь направил ответчику исковое заявление по месту нахождения Тулешова – в следственный изолятор департамента КНБ ЮКО для ознакомления и предоставления отзыва. Однако какого-либо ответа или заявления в суд от Тулешова опять-таки не поступило.

В суде интересы ТОО “Шымкентпиво” защищал директор предприятия Камал Атажанов. Он выразил свое полное несогласие с иском, посчитав его необоснованным и подлежащим отказу.

В частности, Камал Атажанов привел свои доводы, указав, что последний срок, по которому ТОО “Шымкентпиво” выступало гарантом погашения кредита Тулешова, истек 31 января 2011 года. Так как этот срок прошел более трех лет назад и истец за это время не предъявлял никаких претензий к гаранту, то “Шымкентпиво” не может считать себя обязанным выполнять указанные условия договора.

Также директор “Шымкентпиво” просил суд назначить судебно-почерковедческую экспертизу на предмет подлинности подписи Тулешова в договоре беспроцентного займа.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы гражданского дела, суд, в частности, не принял доводы ответчика ТОО “Шымкентпиво”, что срок гарантии истек в 2011 году. Также суд не стал назначать почерковедческую экспертизу подписи Тулешова, стоящую в договоре, так как (цитата из материалов дела) “подпись проставлена ответчиком Тулешовым Т., который сам, имея процессуальное право, не оспаривает подлинность своей подписи”.

Более того, как отмечалось в суде, ответчик ТОО “Шымкентпиво” не оспаривает подписи и подлинность своих собственных гарантийных писем, отправленных кредитору. В связи с чем суд посчитал, что ответчик ТОО “Шымкентпиво” злоупотребляет своими процессуальными правами. А это “приводит к затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта”, отмечалось в протоколе судебного следствия.

В результате суд пришел к мнению, что исковое заявление Марата Шавалиева обоснованно и подлежит удовлетворению, и вынес решение взыскать с Тулешова Тохтара Джусиповича и ТОО “Шымкентпиво” в солидарном порядке в его пользу, в общей сложности 71 301 817 тенге.

При этом в судебном решении не указано, кто и сколько будет платить.

Известно, что у Тохтара Тулешова прошла полная конфискация, и в настоящее время у него даже нет денег на адвокатов для защиты в суде по обвинению в экономических преступлениях, проходящем в Шымкенте.

Приговор пока не вступил в законную силу.