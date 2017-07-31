Спад жары в Шымкенте и ЮКО не ожидается. На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана сохранится очень жаркая погода без осадков. В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40º, местами 43ºС, сообщает РГП «Казгидромет».

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Казахстане, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары. По-летнему тёплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидается в северных, центральных и восточных районах республики.

И все же температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7ºС.

В Шымкенте 31 июля синоптики обещают 38 градусов выше ноля, ясно и безветренно.