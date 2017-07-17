Спасатели рассказали о поисках пропавшего в горах ЮКО мужчины

16 июля в 10:10 поступило сообщение от оперативного дежурного ДЧС ЮКО А. Саипова о том, что в районе ущелья Бургулюк потерялся Кудасов Касымбек, 1987 г.р., проживающий в поселке Узын-ата Шардаринского района.

Уже в 10:29 спасательная группа оперативно-спасательного отряда в составе пяти человеки под руководством Ж. Туймелиева выехала на место происшествия.

В 11:43 спасательная группа, прибыв на место происшествия, выяснила обстановку и опросила свидетелей, которые находились вместе с Кудасовым (16 человек). Они сообщили, что он примерно в 19:00 15 июля направился в сторону скалы Галкина и до сих пор не вернулся.

В 11:45, по сообщению старшего ПСР Ж. Туймелиева, начаты поиски Кудасова Касымбека. На поиски отправились пятеро спасателей из Шымкента, двое сотрудников ОУЧС Толебийского района – 2 чел и 12 доброольцев — друзей пропавшего. В 13.20 группа добровольцев вернулась в базовый лагерь.

В 14:10 вышел на связь спасатель С. Сариев, который обеспечивал безопасность группы туристов и спускался в ущелье с противоположной стороны. Ему была поставлена задача оказать содействие в поиске и внимательно осматривать местность до места встречи с поисковой группой.

В 14:35 часов к месту поисков были отправлены дополнительные группы, в 16:15 вторая спасательная группа прибыла на место происшествия.

Уже в 17:45 спасатель Анарметов сообщил, что в сухом ущелье с левой стороны на расстоянии трех километров от базового лагеря обнаружен потерявшийся Касымбек Кудасов Касымбек. Самостоятельно турист передвигаться не мог, выяснилось, что он оступился и сломал ногу.

В 19:55 поисковые группы прибыли на постоянное место дислокации. Пострадавший мужчина был передан врачам скорой помощи.