Уволен сотрудник прокуратуры ЮКО, которого поймали пьяным за рулем. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на областную прокуратуру. За проступок, дискредитирующий правоохранительные органы, из прокуратуры уволен Нуржан Полатов.

Сегодня приказ об этом подписал прокурор Южно-Казахстанской области. «Апелляционная коллегия оставила без изменения постановление специализированного административного суда по жалобе Полатова. Поэтому 12 июля дисциплинарная комиссия прокуратуры области рекомендовала прокурору области уволить Н. Полатова из органов прокуратуры за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган», — сообщил заместитель прокурора области Жанболат Туганбаев.

Нуржан Полатов проработал в надзорном органе 12 лет. Он был прокурором управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры ЮКО. Зарекомендовал себя положительно, однако после ночного «приключения» прославился на всю страну.

В мае его остановили сотрудники местной полицейской службы Шымкента за то, что он проехал на запрещающий сигнал светофора. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови. Во всех протоколах Нуржан Полатов расписался, однако позже в суде оспорил эти документы.

Административный суд Шымкента сначала эти протоколы отменил, мол, управлял автомобилем не он, да и сотрудники полиции составили их с нарушениями. Позже в сеть попало видео задержания прокурора. На кадрах он спокойно и без возмущений проходит экспертизу, подписывает протоколы и не произносит ни слова о том, что за рулем был его друг.

После этого в дело вмешались вышестоящие органы. Дело на контроль распорядился взять председатель Верховного суда Кайрат Мами. Апелляционная инстанция признала административные протоколы законными и следом административный суд вынес решение о лишении Полатова прав на управление транспортными средствами сроком на три года.