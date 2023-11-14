Скандал в суде Шымкента: таинственное исчезновение $100 тысяч в деле экс-зампреда антикора

Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. На скамье подсудимых — экс-замглавы антикора и бывший прокурор Шымкента.

Максата Кожабаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В деле также фигурирует предприниматель. Закира Гуламова обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

Обстановка в зале суда накаляется с того момента, как судья озвучивает наказание для подсудимых. Их признали виновными и приговорили к тюремному сроку. Кожабаеву назначили 5 с половиной лет лишения свободы, Гуламову — 5 лет и 1 месяц. Осужденные вердикт суда комментировать отказались.

После оглашения приговора разразился беспрецедентный скандал. Родственники осужденных в агрессивной манере просили журналистов покинуть стены суда. Они стали толкать операторов и показывали неприличные жесты. Единственная, кто решился прокомментировать вердикт судьи журналистам — дочь Максата Кожабаева.

Сабина КОЖАБАЕВА дочь осужденного Максата Кожабаева:

«Это самый несправедливый суд. Ни одного доказательства не смогли предоставить, ни показать, ни доказать. Осудили человека без единого доказательства. Это все что я могу сказать»

По материалам суда, мошенническая схема Кожабаева и Гуламова берет свое начало в декабре 2021-го года. Гуламов обратился к Кожабаеву с просьбой помочь в решении перевести своего знакомого Кудайбергенова из СИЗО под домашний арест, за 100 тысяч долларов. Согласно материалам следствия, Кожабаев вступил с Гуламовым в преступный сговор. Свои услуги он оценил в 120 тысяч долларов. Пообещав, не только улучшить условия задержания подозреваемого, но и добиться через некие знакомства смягчения приговора.

Самидин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда г. Шымкента:

«В свою очередь, Гуламов действуя с единым умыслом с Кожабаевым, подстрекая Жасулана Кудайбергенова к даче взятки должностному лицу, путем обмана и злоупотребления доверием, 5 декабря 2021 года на территории города Шымкент получил 20 000 долларов США, а 29 января 2022 года на территории города Астана, оставшуюся сумму в размере 100 000 долларов США и предал их Кожабаеву через их общего знакомого Алибекова».

В деле также фигурировал и взяткодатель Кудайбергенов. По версии следствия, Кожабаев обещал помочь с уголовным делом в отношении бывшего руководителя инспекции транспортного контроля Астаны. При встречи с Кожабаевым и Гуламовым, Кудайбергенов записывал все разговоры и после написал на них заявление. В итоге, Кудайбергенову удалось избежать уголовного преследования. По делу он проходил в качестве свидетеля.

Самидин Темиралиев, судья специализированного межрайонного суда г. Шымкента:

«Сам Кудайбергенов Жасулан, который дал взятку, он с первого дня записывал в свой диктофон все происходящие действия. Это было исследовано в суде. -Потерпевшие есть по делу? -Потерпевших нет. Потерпевшим был с начала Жасулан Кудайбергенов, потом его статус перевели на свидетеля, так как он сам пришел в специальные органы, обратился с заявлением, что его обманули. В связи с эти в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 367 и на основании примечании данной статьи он был освобожден от уголовной ответственности».

Максат Кожабаев занимал пост прокурора Шымкента с августа 2018-го по июль 2021-го года. После его назначили зампредседателем антикора. Экс-высопоставленного сотрудника правоохранительных органов задержали в январе этого года сотрудники комитета национальной безопасности.

Кожабаев в суде уверял, что встречался с Гуламовым и Кудайбергеновым. Однако, вину в части того, что брал деньги он не признает. К слову, 100 тысяч долларов, которые передавали Кожабаеву, следствие так и не обнаружило. 20 тысяч нашли у Гуламова. Приговор суда не вступил в законную силу.