Прокурор встретился с учащимися школ Ордабасинского района

В доме культуры районного центра в селе Темирлановка прошла встреча прокурора Ордабасинского района Каукена Нарикбаева с учащимися школ сельского округа Кажымукан.

В мероприятие приняли участие кроме школьников, педагоги, работники отдела образования.

На встрече спикер рассказал ученикам о правах детей, профилактике правонарушений, а также дал совет, как правильно выбирать профессию. В ходе встречи детям в доступной форме рассказали о задачах и целях послания президента народу Казахстана. В частности, о доступности образования и обязанностях учащихся.

Встреча прошла в доверительной обстановке. Ребятам была предоставлена возможность задать вопросы по интересующимся темам и получить ответ. В конце мероприятия собравшимся показали видеоролик о профилактике правонарушений.