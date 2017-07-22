В Казахстане многодетные семьи останутся без спецпособий

Об этом стало известно на брифинге в Региональной службе коммуникаций, который состоялся с участием руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабека Баубекова.

По словам руководителя, в марте была утверждена региональная программа по внедрению адресной помощи нового формата.

В соответствии с этим планом на уровне районов и городов проводится разъяснительная работа. В первоочередном порядке разъяснительной работой охвачены получатели адресной помощи, государственных пособий на детей до 18 лет и специальных государственных пособий семьям, имеющим 4-х и более детей.

По результатам проведенной работы определено количество претендентов на получение адресной помощи в новом формате и сформирована потребность в средствах на выплату адресной помощи в 2018 году.

В центах занятости, в которых будут вести прием документов для назначения адресной помощи нового формата и решением вопросов занятости нуждающихся граждан, будут внедрены дополнительные единицы консультантов и ассистентов.