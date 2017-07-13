В Шымкенте бесплатно прививают от бешенства собак и кошек

Привить от бешенства своих собак и кошек в Шымкенте горожане могут бесплатно. В целях профилактики бешенства при ГКП «Ветеринарная служба» созданы девять ветеринарных постов, где специалисты делают бесплатные прививки от бешенства собакам и кошкам.

Ветеринарный пост «Акжар». Максат Нуралы, телефон: 8-702-151-07-92

«Центральный». Багдат Утегенов, 8-702-292-70-01

«Жанаталап». Жумадылда Бейсенбеков, 8-702-891-84-86

«Тассай». Орынбасар Таскараев, 8-701-589-73-13

«Сайрам». Тахир Исманов, 8-702-668-39-70

«Каратюбинский». Ергали Серикбаев, 8-778-223-37-54

«Казыгурт». Бекбатыр Дербисбеков, 8-707-598-44-18

«Бадам». Оскен Мырзакеев, 8-771-318-45-85

«Аль-Фарабийский». Алжан Карабай, 8-775-708-40-06.

Так же можно обратиться в городскую ветеринарную службу по адресу: ул. Дулати, 195. Телефоны: 32-44-14 и 32-16-26.