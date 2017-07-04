В Шымкенте будет построен медцентр для людей с ограниченными возможностями

В Шымкенте, в рамках государственно-частного партнерства, планируется завершить строительство реабилитационного центра инвалидов на 200 мест. Выделенные на строительство из республиканского бюджета 1,1 млрд. тенге, подверглись сокращению и, в настоящее время, вносятся изменения в проектно–сметную документацию.

Сейчас в Южно-Казахстанской области наблюдается рост числа граждан с ограниченными возможностями. Предполагается, что по завершению строительства учреждения, может разрешиться ряд накопившихся проблем в этой сфере.

О необходимости усиления профилактических мероприятий, снижении патологий, приводящих к инвалидности говорил на заседании акимата области аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев, выступая на заседании отметил, что более 117 тысяч жителей ЮКО с ограниченными возможностями взяты на учет.

«Более 31 тысячи граждан с ограниченными возможностями, взятых на учет, имеют нарушения функций опорно-двигательного аппарата. У более 8 тысяч из них проблемы со зрением, около 5 тысяч — со слухом. Более 15 тысяч инвалидов с психическими отклонениями», — рассказал руководитель управления.

В большей части причин, из-за которых граждане с ограниченными возможностями получают инвалидность, являются проблемы с сердечно-сосудистой системой, психическими отклонениями и последствия от полученных травм. В этом году, за счет всех бюджетов, рассмотрено выделение 9,2 млрд. тенге, 91% — на проведение реабилитационных мероприятий, то есть около 67 тысяч инвалидов будут охвачены социальными услугами и техническими вспомогательными средствами. Этот показатель, по сравнению с 2016 годом, увеличился в 1,4 раза.

«По статистическим данным, в нашей области наблюдается рост числа граждан с ограниченными возможностями. Поэтому, необходимо усилить меры по профилактике реабилитации граждан, получающих инвалидность. Вместе с этим, акимы городов и районов, руководители отраслей должны проводить глубокий анализ. Кроме того, необходимо контролировать обеспечение занятостью и своевременной социальной помощью граждан с ограниченными возможностями», — сказал Жансеит Туймебаев.

В целях создания доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры, в области установлено 104 специальных дорожных знака, 29 спецуказателей, 107 пешеходных знаков, 87 светофоров. Вместе с этим, услуги предоставляют 17 инватакси и 33 социальных. Однако, этого недостаточно, по сравнению с количеством граждан с ограниченными возможностями, которые насчитываются в области. Аким области подчеркнул, что будет ждать специальные предложения и анализ работ от специалистов этих сфер, сообщает пресс-служба акима ЮКО.