В Шымкенте горел свинцовый завод. По словам очевидцев происшествия, возгорание произошло в заброшенном здании на территории предприятия, передает корреспондент Today.kz.

Вызов на пульт «101» поступил 27 июля примерно в 19:00. Затем был зарегистрирован повторный вызов, из-за чего к месту происшествия были стянуты более десяти единиц пожарной техники, а также автолестница.

Очевидцы сообщили, что горело заброшенное двухэтажное административное здание на территории свинцового завода в Шымкенте. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Официальных комментариев о ЧП от ДЧС ЮКО пока не поступало.

Отметим, что это не первое происшествие, которое произошло в районе свинцового завода в Шымкенте. 15 августа 2016 года на заброшенной территории предприятия горела цистерна с горючим.