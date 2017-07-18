В Шымкенте мужчина изнасиловал и убил знакомого

В апреле этого года на окраине дачного массива Кайнар булак местная жительница обнаружила полузакопанное тело взрослого мужчины. Прибывшая по вызову полиция выявила насильственные причины смерти — мужчина скончался от множественных побоев, сообщает nur.kz.

Полицейские установили личность убитого — 45-летний Владислав В. Покойный был ранее судим, только недавно освободился из мест заключения. Судмедэкспертиза также выявила, что перед смертью убитый подвергся сексуальному насилию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, под подозрением оказался проживающий неподалеку в дачном домике Толеген Ж, а также его сожительница Оксана Т.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в тот день пара случайно познакомилась с Владиславом В. на почве общего пристрастия к спиртному. Владислав искал, где ему переночевать. При этом у него имелась небольшая сумма денег, которую хватало на пару бутылок дешевой водки. Что сразу сблизило Владислава с новыми друзьями.

В результате Толеген и Оксана пригласили Владислава в свой домик, где весь вечер вместе распивали спиртные напитки. Примерно в 11 часов вечера все уснули. Ночью возмущенная Оксана разбудила Толегена и сообщила, что к ней домогается новоявленный гость.

Гостю была устроена жестокая расправа, сопровождавшаяся актом мужеложества. Владислав от полученных тяжких повреждений скончался на месте. После этого Толеген и Оксана решили закопать труп, для чего отволокли тело на пустырь.

Здесь сожители всю ночь пытались закопать убитого. Но, сказались недавнее обильное возлияние, а также проведенная бессонная ночь — закопать полностью свою жертву они не смогли, и к рассвету ушли домой.