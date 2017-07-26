В Шымкенте опытные бизнес-леди пришли на помощь начинающим предпринимательницам

В центре предпринимательства прошёл тренинг-семинар для женщин, организованный городским филиалом партии «НурОтан» и Палатой предпринимателей ЮКО.

В ходе этого мероприятия тренеры, уже состоявшиеся бизнесвумен, рассказали, как начать свой бизнес, используя современные технологические средства, в частности, интернет. Как считают организаторы тренинга, в бизнесе самое сложное — сделать первый шаг.

Сегодня в Южном Казахстане из всех людей, занятых в бизнесе, половину составляют женщины. Но задействованы они в основном в сфере услуг. Расширение возможностей и стало главной темой семинара.

Главное препятствие в организации бизнеса, учитывая психологию женской осторожности, — страх перед возможной неудачей. Но его можно побороть, считают тренеры, — уверенность помогут вселить многочисленные программы поддержки предпринимательства.

Алма Архабаева, председатель совета деловых женщин ПП «Атамекен»: «Есть консультация от ключа до ключа. Можно создать бизнес-план, есть финансирование, это смешные проценты сегодня, которые государство дает, чтобы мы могли развиваться. Идти в центр обслуживания предпринимателей, в «Атамекен» и в управление предпринимательства. Нужно двигаться и только движение создаёт жизнь. Когда я встречаюсь с европейцами, они удивляются — сколько у нас возможностей!»

Начинать своё дело нужно, тщательно изучив ту сферу бизнеса, которой хотите посвятить жизнь, советуют тренеры. Помимо этого существуют и другие возможности — ознакомиться с предметом, например, посещая семинары и консультации на эти темы. Их часто организовывают в деловых кругах. Как говорят участники тренинга — помощь этого семинара переоценить трудно.

Асель Оралтай, участница семинара: «Я давно вынашиваю идею открыть собственное дело. Хочу открыть бутик по продаже одежды, буду реализовывать собственные модели. Сейчас есть множество фирменных бутиков, но все они реализуют одежду иностранного производства. А я хочу продвигать наш, отечественный товар с собственным брендом. Поэтому узнав, что здесь проводят мастер-класс уже состоявшиеся предпринимательницы, добившееся многого в бизнесе, я решила его посетить. И это мой первый шаг на пути к мечте».

Организаторы планируют провести ещё несколько таких же семинаров. И уверены, что участников с каждым разом будет больше. Сегодня государство уделяет большое внимание развитию частного предпринимательства, которое должно в ближайшие годы по эффективности догнать государственный сектор экономики. Главное, сделать первый шаг.

Данияр Худайбергенов