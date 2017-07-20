В Шымкенте резко упала цена на узбекистанские овощи и фрукты. Торговцам местной продукцией приходится «несладко», дехкане из соседней страны лишили местных торговцев возможности заоблачного заработка, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Зарина Шарипова.

Снизились цены на овощи и фрукты из Узбекистана. На рынках Шымкента местным плодам в цене теперь уступают плоды, привезенные из соседней республики.

Яркий, сочный и богатый ассортимент овощей и фруктов из Узбекистана радует не только взор покупателей, но и их кошелёк. Все это полезное многообразие теперь стоит на 100-150 тенге дешевле. Такую новость потребители давно ждали, особенно — пенсионеры.

Любовь Пензина, покупатель: «Фрукты и овощи здесь мы покупаем. Потому что меня устраивает это всё. Помидоры и зимой, и летом я выбираю, смотрю, если вот тут белесый, я уже не беру. Потому что я знаю, если разрежешь, внутри белое, белые полосы. Но в основном стараемся брать наше местное, не привозное… Узбекский товар? Я не против. У них очень хороший товар».

Не только вкусный , но и конкурентоспособный узбекистанский товар сегодня легко соперничает с местными овощами и фруктами. Прежняя стоимость килограмма винограда из Узбекистана составляла 700 тенге, теперь 550. Еще пару недель назад кг персиков стоил 600 тенге, сегодня уже 400. Снизилась цена и на ташкентские абрикосы, яблоки, сливы, а также помидоры и огурцы.

Зауре Бердиева, продавец: «Помидоры из Узбекистана были по 200 тенге, сейчас они стали дешевле на 50-70 тенге. Огурцы стоят, в среднем, 130 тенге. Но скоро появятся и наши местные овощи из Сайрама. А значит и цена снова пойдет вниз.

Чем обусловлено снижение цен на товар из Узбекистана? У продавцов-перекупщиков, которых за прилавками большинство, на этот счет мнения разделились.

Роза Абдуаликызы, продавец: «Сейчас товар приходит и из Бишкека, поэтому падает цена на узбекские овощи и фрукты. В основном из Узбекистана привозят фрукты: персик, виноград, абрикос. В этом году они стали дешевле по сравнению с прошлым годом».

Асылбек Сафаров, продавец: «Говорят, что таможню легко стало проходить. Из-за этого меньше стали цены… Говорят, что легкой стала проверка. Быстро пропускают, товар не портится, не задерживается».

Сейчас на шымкентских базарах сезон персиков, винограда и абрикосов. В скором времени их сменят ташкентские хурма и гранат.