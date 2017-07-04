В Шымкенте вновь будут судить Тохтара Тулешова по «экономическим» статьям. В Енбекшинском районном суде Шымкента на 10 июля назначено начало главного судебного разбирательство по обвинению Тохтара Тулешова, бывшего владельца Шымкентского пивзавода.

Ему предъявляются обвинения по ряду статьей Уголовного Кодекса как новой редакции, так и редакции 1997 года, в основном касающихся финансовых и экономических преступлений. В том числе ему предъявляются уклонение от налогов, нарушение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также дача взятки в крупном размере.

Также на скамье подсудимых еще 8 человек, среди них три женщины. Некоторые из них — бывшие работники Пивзавода, но также имеются и госчиновники, обвиняемые в получении крупных сумм взяток.

На процесс будет этапирован главный подсудимый — Тохтар Тулешов.

Процесс заявлен как открытый, на русском языке.

Ранее Тохтар Тулешов уже был осужден к 21 году лишения свободы по ряду уголовных статей, в том числе попытке государственного переворота, пытках и убийствах.

Данил Шемратов