В Туркестане сгорел склад с ватой и салфетками

Почти два часа огнеборцы тушили пожар на складе в Туркестане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

Сообщение о пожаре на территории склада готовой продукции ТОО «Фараб» поступило 20 июля в 07:17 «Данное ТОО занимается производством медицинской ваты, ватных палочек, салфеток», — добавили в КЧС МВД РК.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован в 08.28 и ликвидирован в 09.07. В тушении было задействовано более 30 пожарных Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Южно-Казахстанской области. В рамках взаимодействия привлечены силы и средстваТОО «Водные ресурсы».