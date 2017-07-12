В ЮКО назначен новый руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области назначен Курамысов Ильяс Шойбекович.

Ильяс Курамысов родился в 1984 году, образование высшее, по специальности юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом прокуратуры Южно-Казахстанской области. 2005-2017 работал помощником прокурора Сарыагашского района, Енбекшинского района города Шымкент прокуратуры Южно-Казахстанской области, помощником прокурора города Талдыкорган прокуратуры Алматинской области, прокурором Управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Алматинской области, старшим помощником прокурора Алматинской области, помощником Генерального Прокурора Республики Казахстан, руководителем Аппарата прокуратуры города Астаны, генеральным директором ТОО «Первая ветровая электрическая станция» АО «Самрук Энерго», старшим помощником прокурора Павлодарской области, руководителем государственно-правового отдела Аппарат Акима Южно-Казахстанской области.