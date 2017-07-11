В ЮКО открыта автомобильная дорога в направлении «Ташкент — Термез» и пункт пропуска «Сырдарья»

Сегодня в Южно-Казахстанской области открылась автомобильная дорога международного значения М-39 в направлении «Ташкент-Термез» и пункт пропуска «Сырдарья».

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, аким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Утембаев Ерик.

Глава региона поздравив население двух стран с вводом в эксплуатацию нового объекта, выразил уверенность в возобновлении исторических отношений, сложившихся на протяжении веков между Узбекистаном и Республикой Казахстан и надежду на то, что данная дорога станет «золотым мостом» между братскими странами.

«Повторное открытие этой дороги, закрывшейся в 2006 году, стало возможным в результате соглашения между Президентами двух стран. С начала текущего года возобновилось экономическое взаимодействие между двумя странами. Укрепление тесных взаимоотношений в результате новых инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шафката Мирзиёева послужило огромным толчком в развитии регионов. Прямое этому доказательство — встреча Глав двух государств в городе Астане и Сарыагаше, бизнес-форум Узбекистана, прошедший в столице, а также ярмарка товаропроизводителей города Ташкента, прошедшая в мае текущего года в городе Шымкент», — сказал Жансеит Туймебаев.

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Стоит отметить, что международная автомобильная дорога М-39 пройдет в Узбекистан через Алматинскую, Жамбульскую и Южно-Казахстанскую области. Протяженность дороги, проходящий через Мактааральский район составляет 24,1 километров. При открытии и вводе в эксплуатацию этого объекта, дорожное сообщение Мактааральского района с населением 350 тысяч человек, сократится до 80 км, что позволит сэкономить время в пути. Также для жителей Узбекистана для перехода из Ташкента через Джиззак в Самарканд появилась объездная дорога. Таким образом путь сократился на 55 км. А пункт пропуска «Сырдарья», способный пропускать до 5 тысяч человек, может пропускать до 200 автомобилей, сообщили в пресс-службе акима ЮКО.

Основными направлениями экспорта Казахстана в Узбекистане являются нефть и нефтепродукты, продукция мукомольно-крупяной промышленности, зерновые культуры, черные и цветные металлы, цемент, трансформаторы, продукция биоорганической химии, продовольственные товары. В свою очередь из Узбекистана в Казахстан поставляют бахчевые культуры, хлопок-волокно, текстильные и швейные изделия, готовые продукты, удобрения, механические устройства, пластмассы, дерево, гипс и изделия из ткани.

Южно-Казахстанская область отличается своей густонаселенностью. По результатам 2016 года объем внешнеторгового оборота с Узбекистаном составил 1,5 млрд долларов США. Из них более 30 процентов (532,4 млн долларов США) принадлежат Южно-Казахстанской области.

Фото: Самат Мырзалиев