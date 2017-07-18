В ЮКО парень изнасиловал школьницу и сделал предложение

В Шымкенте вынесли приговор молодому человеку, изнасиловавшему десятиклассницу, а затем сделавшему ей предложение, передает NUR.KZ.

Как установило судебное следствие, днем 21 января этого года в поселке Састобе Тюлькубасского района местный 23-летний парень Ернур Б. силой завлек одиноко шедшую по улице ученицу 10 класса в безлюдный парк. Здесь он затащил девушку в общественный туалет, и, воспользовавшись физическим и психологическим преимуществом, изнасиловал школьницу. В процессе девушка несколько раз теряла сознание, чем вновь пользовался злоумышленник. После совершения преступления, парень предупредил свою жертву, что убьет ее, если она кому-нибудь пожалуется.

Затем насильник проводил девушку до дома, еще раз предупредив, что теперь он знает ее адрес, а также предложив встретиться еще раз тем же вечером.

Придя домой, девушка тут же обо всем рассказала старшей сестре. На вечернее свидание школьница отправилась под наблюдением полицейских, которые задержали подозреваемого. В суде подсудимый утверждал, что влюбился в случайно встреченную девушку с первого взгляда, познакомился. Во время первой же встречи они вступили в интимную связь, причем девушка якобы была согласна. В подтверждение своих слов подсудимый прямо на процессе сделал потерпевшей предложение о женитьбе.

Однако девушка, вместе со своими законными представителями — родителями, категорически отвергли такое предложение, не простили подсудимого, и просили применить ему наказание по полной строгости в соответствии с законом.

Ернур Б. был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорен к 14 годам строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.