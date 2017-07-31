В ЮКО парень украл сам себя

В Сайрамском районе ЮКО парень украл сам себя. Полицейские задержали молодого человека, инсценировавшего собственное похищение. Как выяснилось, молодой человек просто решил потратить деньги.

27 июля 2017 года в дежурную часть Сайрамского РУВД с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропал его родственник, 1995 год рождения, который днем ранее отправился с товаром в Шымкент и домой не вернулся.

В целях установления местонахождения пропавшего парня полицейские направили ориентировки во все ГОР(У)ОВД. В тот же день на трассе Шымкент-Шаян полицейские обнаружили автомашину пропавшего без вести с разбитыми стеклами и с сотовым телефоном.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУВД, возбуждено уголовное дело по статье 125 ч. 2 УК РК «Похищение человека».

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского района обнаружили и задержали 22-летнего парня, пропавшего без вести на одной из съемных квартир в Кызылорде.

Как пояснил молодой человек, он инсценировал свое похищение и выехал в соседний город с деньгами, вырученные за товар, где тратил их на свои нужды.

В настоящее время полицейскими выясняются мотивы и обстоятельства происшедшего. Проводится проверка.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО