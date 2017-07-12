В ЮКО прошел молодежный форум «Соседи»

В Толебийском районе ЮКО прошел форум молодежи под названием «Соседи», который собрал представители разных регионов страны. Главная цель организаторов – научить молодежь реализовывать свои проекты.

Среди делегатов — представители общественных организаций самого разного направления, и уже есть команды которые реализуют успешно свои проекты по всей стране. Форум проходил три дня, участники приняли участие в мастер-классах, где их обучали написанию проектов и их презентации. В рамках форума было принято решение о дальнейшем сотрудничестве молодежи из разных регионов страны и совместной реализации проектов.

«У нас есть возможность, у нас есть помощь от государства и поддержка, мы должны развиваться и поднимать страну еще выше. Я считаю, что такие форумы дадут шанс не только показать себя как лидера, но и реализовать себя, как личность! Вы понимаете, что время влияет на нас, я считаю что именно мы должны работать. Мы на пороге большого открытия сильного и свободного Казахстана. А строить мы его будем дерзко, смело и логично», — говорит Тимур Мырзахметов, участник форума.

Форум проходил три дня. По окончанию всем участникам вручили благодарственные письма и заключили договор о дальнейшем сотрудничестве между регионами. По словам сотрудников управления по делам молодежи, впереди в регионе ожидается несколько подобных форумов с участием гостей уже из разных стран мира.

Шуддин Саидов