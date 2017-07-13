В ЮКО создадут плодово-ягодные агропарки

В целях экономического развития Жамбылской и Южно-Казахстанской областей путем консолидации государственного и частного секторов для привлечения инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса, в особенности сельского хозяйства, в ближайшие годы планируется масштабное развитие плодово-ягодных садов, строительство фруктохранилищ, перерабатывающих предприятий и смешанных производств в этих регионах.

В целях консолидации совместных действий, соответствующие трёхсторонние меморандумы о сотрудничестве будут подписаны между АО «Аграрная кредитная корпорация», Акиматом Жамбылской области и АО «НК «СПК Тараз», а также между АО «Аграрная кредитная корпорация», Акиматом Южно-Казахстанской области и АО «НК «СПК Шымкент».

«Развитие садоводства имеет высокий мультипликативный эффект. Это позволит создать дополнительные проекты по производству контейнеров, упаковки, шпалерной системы, сборки техники, капельного орошения и т.д», — говорится в сообщении КазАгро.

В задачи местных исполнительных органов будет входить предоставление земельных участков, строительство инфраструктуры и зданий, АО «Аграрная кредитная корпорация» будет осуществлять льготное финансирование по программе финансирования экспортоориентированных производств «АгроЭкспорт», а также привлекать клиентов.