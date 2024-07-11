В Туркестане строятся новые индустриальные зоны

В Туркестане работают 10 индустриальных и специальных экономических зон. На их открытие инвесторы потратили 190 миллиардов тенге. Сейчас идет работа по привлечению инвесторов для строительства производственных зон еще в 8 районах региона.

10 индустриальных и специальных экономических зон раскинулись в Туркестанской области на площади в 594 га. Здесь работают 95 предприятий. В производства, инвесторы вложили 190 миллиардов тенге. Глава региона вышел на онлайн-связь с предпринимателями и обсудил наболевшие вопросы.

Сейчас идет работа по привлечению инвесторов для строительства индустриальных зон в 8 районах региона. Для инвесторов в Туркестанской области формируется деловой климат. В индустриальных зонах Мактаарала, Шардары, Созака, Казыгурта, Кентау, Тюлькубаса, Байдибека и Ордабасы проведены работы по строительству инфраструктурных систем. Во-вторых, ведется строительство малого производственного парка. На его территории будут 42 производственных сооружения.

Завершился первый этап строительных работ, в результате введены в эксплуатацию 14 зданий.

«Развитие региона напрямую связано с открытием производств. Даны конкретные задания. В отношении руководителей, которые не смогли активизировать работу индустриальных зон, будут приняты соответствующие меры. Так нельзя — действуйте, привлекайте инвесторов. Нужны четкий план, предложения, системная работа», — говорит Дархан Сатиыбалды, аким Туркестанской области.

Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал увеличить приток инвестиций, как внешних, так и внутренних, и сформировать целостную экосистему их привлечения.

«Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 млн долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу «одного окна». В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться. По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

В области продолжится работа по расширению индустриальных и производственных зон, их обеспечению газом, водой, электричеством, инфраструктурой и привлечению новых инвесторов.