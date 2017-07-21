Новую национальную компанию «Казах туризм» создали в Казахстане

В Казахстане создана нацкомпания «Казах туризм». Задачи компании – развитие туристического потенциала и привлечение инвестиций в отрасль.

Постановлением правительства создана национальная компания АО «Казах туризм». Об этом сказал Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Kapital.kz.

«На прошлой неделе постановлением Правительства создали национальную компанию АО „Казах туризм“. Первая задача этого акционерного общества — продвижение туристического потенциала за рубежом, второе — привлечение инвестиций. Мы хотим через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль», — сообщил Министр.

Арыстанбек Мухамедиулы заверил, что зарубежные инвесторы заинтересованы в выходе на туристский рынок Казахстана.

О создании специализированной национальной компании говорили в ходе заседания правительства 1 июля. Тогда сообщалось, что компания должна будет выполнять девять основных функций:

1) продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации (территории для посещения туристов);

2) профессиональное управление туристским брендом Казахстана;

3) формирование и реализация стратегии маркетинга;

4) привлечение въездных и внутренних туристов;

5) стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию;

6) участие на миноритарной основе в инвестиционных проектах;

7) создание центров по подготовке квалифицированных специалистов для туристской отрасли;

8) в качестве дополнительных функций планируется, что в 2018 году Организация выступит в качестве оператора-лизингополучателя по Программе поддержки отечественного производителя;

9) организация выступит в качестве координатора пилотного проекта по охотничье-трофейному туризму в рамках ГЧП.