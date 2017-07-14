В Южном Казахстане представили карту сакральных мест

Перечень из 100 особо почитаемых памятников, расположенных на территории ЮКО и имеющих незабвенную ценность для казахстанского народа, представила специальная группа из числа историков, архитекторов, краеведов и ветеранов музейного дела, передает BNews.kz.

В программной статье Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркнута идея о том, что сердцевина экономического и политического развития – это модернизация общественного сознания.

В числе вечных и незыблемых ценностей, глава государства назвал наличие национального духа, который является главенствующим фактором успеха. Поэтому, перед региональной группой, работающей над составлением карты, стояла ответственная задача: из 1281 памятника, учтенного на территории региона, отобрать объекты, имеющие общенациональную ценность.

«Для решения выдвинутых президентом Казахстана стратегических задач по достижению конкурентоспособности нации в глобальном мире, первостепенное значение имеет выработка механизмов регенерации исторической и культурной памяти, — говорит главный специалист отдела сохранения историко-культурного наследия управления культуры Южно-Казахстанской области Назым Кабылбеккызы. — Этому должны способствовать новые культурно-идеологические проекты, инициированные главой государства, в том числе проект по укреплению в сознании народа общенациональных святынь – «Сакральная география Казахстана».

В проекте под «сакральными объектами» понимается: особо почитаемые памятники природного ландшафта и культурного наследия, светской и культовой архитектуры, мавзолеи, а также места, связанные с историческими и политическими событиями, имеющими непреходящую ценность в памяти народа Казахстана. Каждый регион страны собрал свой перечень сакральных объектов.

Создание единой сети мест памяти на всей территории Казахстана, культурно-географического пояса святынь Казахстана – это, по мнению Президента, составляет один из элементов каркаса национальной идентичности. Задача проекта – расширить понимание этой географии, выработать единую национальную символику и принципы национального иммунитета, способных адекватно реагировать на инокультурное влияние и противостоять чуждым идеологическим влияниям.

Южный Казахстан с огромным количеством архитектурных и археологических памятников и культовых объектов предложил для включения в республиканский атлас сразу 100 сакральных объектов.

«В нашей области города и населенные пункты с очень древней историей, поэтому и памятников у нас много, — объясняет специалист. – Сакральные объекты есть в каждом районе Южного Казахстана, но самое большое их количество в Туркестане – мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави, музей-мавзолей Рабии Султан Бегим, подземная мечеть «Хильвет», восточная баня XVI-XVIII веков, мавзолей Есим-хана и другие. Практические все они – места поклонения и паломничества».

Помимо архитектурных памятников в карту сакральных мест включены археологические объекты – городища Сауран, Сайрам, Отырар, Шымкент. Есть и природно-ландшафтные объекты, такие как байдибекская впадина «Ак мечеть». Она также является местом постоянно паломничества. Считается, что особая энергетика этого места способствует исцелению от болезней и дарует радость материнства.

Попали в перечень и места, связанные с политическими событиями. Одно из них – мемориал «Касырет», расположенный в месте, называемом в народе «Лисья балка». В 1937—1938 годы органами НКВД здесь проводились массовые расстрелы осуждённых по политическим статьям. Хоронили расстрелянных здесь же.

«Составленный в регионе перечень сакральных объектов направлен в научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан», — добавляет Назым Кабылбеккызы. – Правда, нам говорят, что список слишком большой и надо бы его сократить. Но мы считаем, что каждый из включенных в него памятников достоин представлять Казахстан. Наше управление будет их отстаивать, так как все они играют важную роль в историко-культурном наследии страны».