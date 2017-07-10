Внимание, розыск!!!

08.07.17 г около 09:00 часов утра ушла из дома и не вернулась Ященко Светлана Петровна 1951 года рождения. Рост 155-160 см, худощавого телосложения. Была одета в голубые джинсы, кофта на пуговицах с длинным рукавом коричневого цвета, обувь бежевая. Волос короткий, коричневый. Особые приметы: на верхней губе заметный шрам. Страдает серьезным психическим заболеванием, данные о себе не сможет предоставить. Могла находиться в районе Военкомата, Верхнего рынка, Ордабасы, ЖД вокзала, 6 больницы.

Всем кто что может предоставить информацию по этому делу номер вотсап +77029199989, Екатерина.

Автор: Екатерина Яшенко.